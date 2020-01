von Andrea Fritz

Es musste nachgestuhlt werden, als Diakon Ulrich Gresch am Donnerstag im Bonhoeffer-Gemeindehaus in den Ruhestand verabschiedet wurde. Von Oberbürgermeister Andreas Brand bis hin zu den Aktiven in der Altenhilfe der Bruderhaus Diakonie nutzte jeder die Gelegenheit, ihm zu danken und zu würdigen, was Diakon Gresch in mehr als 30 Jahren in der Bruderhaus Diakonie bewegen konnte. „Er hinterlässt Fußabdrücke und deutlich sichtbare Spuren“, sagte Andreas Brand mit Blick auf die sieben Objekte mit Seniorenwohnungen, die in seiner Zeit als Regionalleiter in der Region entstanden sind.

Seitdem Diakon Ulrich Gresch 1988 mit 15 Mitarbeitern im kleinen „Haus am See“ angefangen hat, hat sich laut Pfarrer Lothar Bauer ein fachlicher Quantensprung in der Altenhilfe ereignet. Die Pflegehandbücher zur Qualitätssicherung, die Gresch in dieser Zeit erarbeitet hat, wurden ihm von der Fachwelt aus den Händen gerissen und haben die Altenpflege, laut Bauer, nicht nur in der Region verbessert. „Es war ein Leuchtturm, den sie hier in Friedrichshafen besetzt haben“, sagte er. „Die Bruderhaus Diakonie tut gut daran, sich die Erfahrung des Ulrich Gresch zu sichern“, sagte Norbert Tobisch, Geschäftsführer vom Siedlungswerk Stuttgart. „Dass er nach gut 30 Jahren seines Wirkens in Friedrichshafen nicht mehr Regionalleiter ist, ist kaum vorstellbar“, so Wolfgang Sigg, Vorstandsvorsitzender der Kreisbaugenossenschaft. „Es ist auch mehr ein Unruhestand, er wirkt im Hintergrund weiter“, sagt die neue Regionalleiterin Sigrun Rose.

Ulrich Gresch bleibt zu 20 Prozent in der Leitung der ökumenischen Sozialstation und zu zehn Prozent in der Geschäftsleitung der Altenhilfe. Pfarrer Hannes Bauer verlieh dem Diakon, der mehr als 30 Jahre in der Gemeinde tätig war, kurzerhand ein lebenslanges Kanzelrecht. „Es ist an der Zeit, diese schöne Landschaft zu genießen, in der andere Urlaub machen“, erläutert Gresch seine Zukunftspläne.

Elisabeth Rilling-Gresch für

40 Jahre in der Diakonie geehrt

Elisabeth Rilling-Gresch freut sich ebenfalls auf diese Zeit. Auch sie hat erfolgreich in der Diakonie gewirkt. Seit 1989 hat sie einen festen Stamm von mehr als 40 ehrenamtlichen Mitarbeitern aufgebaut. Für 40 Jahre Diakonie ehrte sie Andreas Lingk von der Bruderhaus Diakonie.