von Andrea Fritz

Friedrichshafen – Karl Kollmuß und seine Frau Yvonne haben viele Jahre getan, was viele Leute tun, besonders vor Weihnachten: Sie haben Geld an große Hilfsorganisationen gespendet. "Man überweist Geld, bekommt eine Bescheinigung und hofft, dass möglichst viel bei den Bedürftigen ankommt", beschreibt der Wirtschaftsingenieur. Mit dem Ruhestand kam für ihn die Gelegenheit, sich einen Wunsch zu erfüllen. 2017 reiste Karl Kollmuß mit seinem Bruder Richard nach Kambodscha.

Brüder sahen das Elend vieler Kinder und wollten helfen

Doch neben den beeindruckenden Sehenswürdigkeiten des Landes fiel den Brüdern auch das Elend auf. "Wir haben die Kinder gesehen, die auf der Straße hausen, und wir haben zum ersten Mal von den Kindern gehört, die auf Müllkippen leben", erzählt Karl Kollmuß. Zurück in Friedrichshafen, reifte der Entschluss, etwas gegen das Elend zu unternehmen. Im Internet entdeckte er einen kleinen, ehrenamtlich arbeitenden Verein namens Chibodia.

Projekt in der Hauptstadt Phnom Penh

Das Gründerehepaar des Vereins hatte ebenfalls den Wunsch gehabt zu helfen, nachdem es mit eigenen Augen gesehen hatte, wie schlecht es vielen Kindern in Kambodscha geht. Deshalb beschloss das Paar, verwaisten oder verlassenen Kindern in der Hauptstadt Phnom Penh ein familiäres Zuhause zu geben und eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu finanzieren. Bildung soll die Kinder befähigen, ihr Heimatland zum Besseren zu verändern.

Unterstützung für deutschen Verein Chibodia

Diese Idee gefiel Karl Kollmuß so gut, dass er nach Hessen reiste, um Verantwortliche von Chibodia persönlich näher kennenzulernen. Im Mai 2018 packte er erneut die Koffer und sah sich die Projekte in Kambodscha an. Inzwischen sind aus der Gründeridee ein Kinderheim, eine Landschule, drei Studentenwohnheime und zwei Gesundheitszentren in den Elendsvierteln der Hauptstadt geworden.

Kollmuß übernimmt Patenschaft für Schüler, der Arzt werden will

Karl und Richard Kollmuß hatten Gelegenheit, die Kinder kennenzulernen und anhand eigener Erfahrungen zu motivieren. Karl Kollmuß übernahm die Patenschaft für Sauphorn, einen Schüler, der später Arzt werden möchte. "Er ist ein bisschen verschlossen, aber sehr fleißig", sagt Karl Kollmuß.

Jetzt packt der Rentner erneut die Koffer, denn am 7. Januar fliegen die Brüder wieder nach Kambodscha. Im Kinderheim ist Karl Kollmuß eingeladen, die Heimkinder in Grundlagen der Technik zu unterrichten, während Richard Kollmuß sich mit der Heimleitung über kaufmännische Belange austauscht. Sieben Unterrichtseinheiten hat Karl Kollmuß vorbereitet. Mit Powerpoint und animierten Bildern werden die Kinder und Jugendlichen an technische Themen herangeführt. Am Ende soll ein kleiner Wissenstest stehen, bei dem alle Kinder Preise gewinnen.

Bei seinem letzten Besuch in Kambodscha kochte Karl Kollmuß für die Kinder im Kinderheim Chibodia Childrens Home einen großen Topf Pichelsteiner Eintopf. | Bild: Karl Kollmuß

Obwohl der Ingenieur erklärt, dass er nicht kochen könne, hatte er bei seinem letzten Besuch Pichelsteiner Eintopf für das ganze Kinderheim gemacht. "Meine Frau hat zu Hause mit mir geübt, aber 25 Portionen, das war schon eine Herausforderung. Doch zum Schluss war der Topf ganz leer." Im Januar wird jede Menge Götterspeise im Koffer sein. "Das haben sich die Kinder gewünscht." Wie die ersten Unterrichtsstunden seines Lebens gelaufen sind und was es Neues bei Chibodia gibt, wird er nach seiner Rückkehr erzählen.