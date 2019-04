von SK

Die Nervosität steigt, das Lampenfieber setzt ein, bald wird es ernst: Das Musiktheater Friedrichshafen feiert mit seiner Oper "Der Liebestrank" von Gaetano Donizetti am Samstag im Graf-Zeppelin-Haus Premiere. Im Chor singen neben Vereinsmitgliedern Kinder und Jugendliche aus den St.-Columban-Chören sowie Gastsänger, die sonst beim Philharmonischen Chor, in Kirchenchören oder anderen Projekten mitmachen. Pietro Sarno ist musikalischer Leiter des Projektes.

„Der Liebestrank“ handelt vom schüchternen Landmann Nemorino, gespielt von Andreas Stauber, der hoffnungslos in die schöne, reiche Adina, gespielt von Jennifer Jakob, verliebt ist. Er setzt seine Hoffnungen in den Liebestrank eines fahrenden Betrügers. Hinter dem vermeintlichen Wunderelixier verbirgt sich jedoch lediglich eine Flasche Bordeaux. Wie er es dennoch schafft, Adina zu erobern, verpackt Gaetano Donizetti in Melodien zwischen munterer Leichtigkeit und hingebungsvoller Sehnsucht.

Liebeswirren im 50er-Pool

Die Häfler Aufführung verlegt die Handlung der beliebten Oper in ein Schwimmbad der 50er Jahre – inklusive eines Pools, der hochkant am hinteren Bühnenrand steht, bunter Sonnenschirme und einer beweglichen Treppe.

Die Chorsänger und Produktionsmitarbeiter, die ehrenamtlich an der Aufführung mitwirken, fiebern dem Augenblick entgegen, wenn am Samstag um 19.30 Uhr die erste Aufführung beginnt. Weitere Spieltermine sind Sonntag, 7. April, um 17 Uhr, Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr und Samstag, 13. April, um 19.30 Uhr.