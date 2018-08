von Andrea Fritz

Im August 2016 lernten sich der ledige Kellner aus Friedrichshafen und das geistig behinderte Mädchen aus Crailsheim auf einer Internetplattform kennen. Er benutzte ein Pseudonym, war 36 Jahre alt und gab an, 18 zu sein. Sie war 13 und behauptete, 16 Jahre alt zu sein. Ihre Chats hatten eindeutig sexuellen Hintergrund. Er forderte sie auf, ihm per WhatsApp Nacktaufnahmen von sich zu schicken. Er schickte ihr Bilder eines erigierten Glieds, das nicht seins war. Dann forderte er sie auf, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen und ihm davon Bilder und Videos zu schicken.

Video zeigte junges Mädchen beim Oralverkehr

Gestern stand der heute 39-jährige Mann vor dem Amtsgericht Tettnang. Vor Gericht wurde die Geschichte weiter wie folgt rekonstruiert: Der Mann schickte dem Mädchen im Januar 2017 ein Video, in dem ein junges Mädchen zu sehen war, das einen erwachsenen Mann oral befriedigte. Daraufhin brach die mittlerweile 14-Jährige den Kontakt abrupt ab, indem sie ihn blockte. Inzwischen hatte sie aber die Handynummer des Mannes an zwei 17-jährige Freundinnen weitergegeben, deren geistige Behinderung noch deutlich gravierender war als ihre eigene. Während das 14-jährige Mädchen geistig auf dem Level einer Grundschülerin einzuordnen war, konnte eines der anderen Mädchen, das auf dem geistigen Stand eines Vorschulkindes war, weder lesen noch schreiben und war für den Kontakt zu dem Mann auf die Hilfe der Freundinnen angewiesen.

Eine der Mütter entdeckte die Dateien auf dem Handy der Tochter und ging zur Polizei. Auch der Vater der heute 15-Jährigen erstattete daraufhin Anzeige. Bei der Durchsuchung der Wohnung des geständigen Mannes wurden hunderte Bilder und Videos mit jugend- und kinderpornografischen Inhalten sichergestellt. Die Auswertung dauerte zweieinhalb Jahre.

Freiwillig begonnene Tätertherapie

Das Amtsgericht verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. In dieser Zeit wird er einem Bewährungshelfer unterstellt sein, der auch darauf achten soll, dass der Mann die inzwischen freiwillig begonnene Tätertherapie nicht eigenmächtig abbricht. Die zusätzliche Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro geht zugunsten des Deutschen Kinderschutzbundes in Friedrichshafen und entspricht einem Monatsgehalt des Kellners. Die Kosten des Verfahrens sowie die monatlich 480 Euro Therapiekosten muss er ebenfalls aus eigener Tasche bezahlen.

Richter begründet mildes Urteil

Dennoch ein mildes Urteil, das Richter Christian Pfuhl damit begründete, dass der Angeklagte zwar vorbelastet, aber nicht vorbestraft und von Anfang an geständig gewesen sei. Er trug bereitwillig zur vollständigen Aufklärung des Falles bei und macht die Therapie. Am Ende konnte dem Mädchen so sogar die Aussage vor Gericht erspart werden. Das Mädchen sei zwar sehr jung, aber in sexueller Hinsicht auch sehr reif gewesen, gab der Beamte aus Crailsheim an, der mit allen drei Mädchen gesprochen hat. Sie habe sogar versucht, Dateien zu löschen, um den Angeklagten zu schützen.

Der Richter nahm dem Angeklagten ab, dass er erst gegen Ende gemerkt habe, dass das Mädchen behindert sei. Sein kooperatives Verhalten habe außerdem bewirkt, dass sich die Beteiligten des Verfahrens in Tettnang nicht "den ganzen Mist" nochmals ansehen mussten, was sehr selten sei. Dass der Angeklagte, wie Rechtsanwältin Christine Thurau das Gericht glauben lassen wollte, sogar froh gewesen sei, als man ihn erwischt habe und damit alles endlich ans Licht gekommen sei, sah Richter Christian Pfuhl allerdings anders.

