von SK

Eine Segelbootführerin entdeckte den 19-Jährigen und dessen 16-jährige Begleiterin gegen 18.30 Uhr und verständigte die Polizei. Das Schlauchboot der Jugendlichen war zu diesem Zeitpunkt rund zwei Kilometer vom Ufer des Strandbads Fischbach entfernt. Offensichtlich waren sie vom ablandigen Nordost-Wind, der am Donnerstag mit einer Stärke von immerhin 3 bis 4 auf der Beaufortskala gemessen wurde, überrascht, berichtet die Polizei weiter.

In dem etwa zwei Meter langen Freizeit-Schlauchboot trieben die Jugendlichen rund vier Kilometer auf den See hinaus und konnten aus eigener Kraft wieder bis zur Hälfte der Strecke ans Ufer zurück rudern. Beamte der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen nahmen die unverletzten Teenager, die es aus eigenen Kräften wohl nicht mehr ganz zurückgeschafft hätten, auf und brachten sie sicher an Land.

Die Wasserschutzpolizei rät, mit Schlauchbooten oder sonstigen Schwimmsportgeräten stets in Ufernähe zu bleiben, Wind- und Wetterverhältnisse zu beachten und nicht zu zögern, bei eventuellen Notsituationen anderer sofort die Polizei zu rufen.

