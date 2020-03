Manchmal provoziert schon ein komischer Blick und zieht gewalttätige Folgen nach sich. Im Fall von zwei jungen Männern aus Friedrichshafen bezahlt einer von ihnen für seine Reaktion mit Fäusten mit vier Wochen Jugendarrest wegen gefährlicher Körperverletzung. So entschied Richter Peter Pahnke vor dem Tettnanger Amtsgericht.

Zweiter Angeklagter in dieser Sache freigesprochen

Der weitere Angeklagte wurde in dieser Sache freigesprochen, muss aber 30 Stunden gemeinnützige Arbeit wegen Besitz von 0,5 und 0,2 Gramm Kokain sowie wegen vorsätzlichen Autofahrens unter Drogeneinfluss ableisten. Außerdem hat er ein Bußgeld von 500 Euro zu zahlen und ist seinen Führerschein für drei Monate los.

„Mein Mandant fühlte sich durch Blicke fixiert“

An einem Abend im Februar vergangenen Jahres waren die beiden 19 und 22 jährigen Angeklagten in einer Shishabar in Friedrichshafen. Vor der Bar gerieten sie mit zwei weiteren jungen Männern aneinander. „Mein Mandant fühlte sich durch Blicke fixiert. Er war alkoholisiert und hat einen geschlagen“, erklärte Andreas Fischer, Anwalt des 19-Jährigen.

Der Schlag brach dem Opfer das Nasenbein und zog eine Operation sowie sechs Wochen im Krankenstand nach sich. Da die Nase noch immer sichtbar krumm ist, stehe ein weiterer Operationstermin an. Der 22-jährige Angeklagte sagte aus, dass er die beiden nur auseinanderbringen wollte und nicht zugeschlagen habe.

„Ich hatte einen Filmriss“

Ein weiteres Opfer versicherte im Zeugenstand, dass ihn derselbe junge Mann geschlagen habe, als auch er versuchte die Streitenden zu trennen. Die Resultate waren eine geplatzte Lippe und Schmerzen am Hinterkopf. Im Zeugenstand erinnerte er sich jedoch nicht mehr daran, ob nur einer der angeklagten Männer oder beide zugeschlagen haben. „Ich hatte einen Filmriss und jetzt liegt eine lange Zeitspanne dazwischen.“

Handgreiflich wurden außerdem Verwandte eines Opfers, die telefonisch zur Shishabar gerufen worden waren. Als Folge eines Stoßes hat sich der 19-jährige Angeklagte, der das gebrochene Nasenbein zu verantworten hat, selbst die Hand gebrochen.

Richter folgt Staatsanwältin beim Urteil

Staatsanwältin Juliane Prasse ging davon aus, dass nur einer der beiden Angeklagten zugeschlagen hat und forderte für den zum Tatzeitpunkt noch Minderjährigen wegen gefährlicher Körperverletzung vier Wochen Jugendarrest.

Sein Anwalt Andreas Fischer plädierte auf einfache Körperverletzung und zwei Wochen Jugendarrest. „Er hat sich entschuldigt und das war ernst gemeint. Er weiß, dass Gewalt nicht zielführend ist.“ Richter Pahnke folgte bei seinem Urteil der Forderung der Staatsanwältin. Die Tat sei einen deutlichen Jugendarrest wert, begründete er. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.