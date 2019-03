Beim Verwaltungsgericht Sigmaringen ist vergangene Woche eine Klage eingereicht worden, die sich gegen das Regierungspräsidium Tübingen wendet. Das bestätigte der Pressesprecher des Gerichts, Otto-Paul Bitzer, auf Nachfrage dieser Zeitung. Der ehemalige Geschäftsführer der Zeppelin GmbH, Jürgen Knepper, wirft dem RP Untätigkeit vor.

Eine so genannte "Untätigkeitsklage" ist laut Verwaltungsgerichtsordnung möglich, wenn eine Verwaltung über einen Antrag ohne hinreichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden hat. Diese Frist beträgt in der Regel drei Monate. Damit soll Behörden die Möglichkeit genommen werden, Klagen der Bürger durch langes Warten zu verzögern. Knepper hatte im Dezember 2018 eine Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand eingereicht.

Am 14. Dezember ging die Rechtsaufsichtsbeschwerde beim Regierungspräsidium Tübingen ein. | Bild: Mommsen, Kerstin

Es geht dabei um die Frage, ob der OB befugt war, dem Geschäftsführer in der Gesellschafterversammlung das Vertrauen zu entziehen. Laut Beschwerde soll der Gemeinderat in den Vorgang nicht einbezogen worden sein, obwohl dieser seine Zustimmung als Gesellschafter der Zeppelin GmbH hätte geben müssen.

Andreas Brand, Oberbürgermeister von Friedrichshafen. | Bild: Wex, Georg

Daniel Hahn, Pressesprecher des Regierungspräsidiums, antwortete auf Anfrage dieser Zeitung, dass "die Prüfung der Beschwerde noch andauere und es keine Neuigkeiten in dem Fall" gäbe. Jürgen Knepper selbst will sich gegenüber dieser Zeitung zu den Vorgängen nicht äußern.