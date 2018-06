von SK

Peter Lake kam als Vertriebschef des Mitte Mai 2015 übernommenen Unternehmens TRW in den ZF-Vorstand und übernahm dort das Ressort Markt und Vertrieb. Der in den USA lebende gebürtige Engländer sei maßgeblich an der Integration von TRW in die ZF-Organisation beteiligt gewesen, teilt das Unternehmen mit. Dabei habe Lake sowohl die Rolle der regionalen Asien-Pazifik Organisation für ZF neu definiert als auch die weltweite ZF-Vertriebsorganisation umstrukturiert und neu gegliedert. Mit Ablauf seines Vertrages beende Lake planmäßig seine Tätigkeit für ZF.

Peter Lake verlässt den ZF-Vorstand mit Auslaufen seines Vertrags am 30. September. | Bild: ZF

Vertrieb wird neu organisiert

Das ZF-Markt- und Vertriebsressort soll mit dem Weggang Lakes auf mehrere Vorstandsressorts verteilt werden. "Die Zentralabteilung des Vertriebs wird, so wie bereits andere Konzernfunktionen, künftig direkt an den Vorstandsvorsitzenden Wolf-Henning Scheider angebunden und an ihn berichten", heißt es weiter.

„Peter Lake hat entscheidend dazu beigetragen, den ZF-TRW-Zusammenschluss zum Erfolg zu führen. Zudem war er für die über 60.000 TRW-Mitarbeiter eine wichtige Integrationsfigur", wird ZF-Aufsichtsratsvorsitzender Franz-Josef Paefgen in der Mitteilung zitiert. "Als Vertriebsprofi hat er die ZF-Vertriebsorganisation anschließend für die Zukunft neu ausgerichtet. Dafür danken ihm Gesellschafter, Aufsichtsrat und Vorstand ausdrücklich und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“

Neue Herausforderungen außerhalb des Unternehmens

Jürgen Holeksa hat sich nach Unternehmensangaben entschieden, den Vorstand der ZF Friedrichshafen AG nach mehr als sieben Jahren erfolgreicher Tätigkeit mit Wirkung zum 30. September "auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen zu verlassen". Er wolle sich neuen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens stellen. Holeksa wurde zum 1. Juli 2011 in den ZF-Vorstand berufen. Zusätzlich zu seiner Verantwortung für das Personal und der Funktion des Arbeitsdirektors wurde Holeksa von 2013 bis 2015 mit der Verantwortung für die Region Asien-Pazifik beauftragt. In diese Zeit fiel insbesondere die Übernahme und Integration der TRW Automotive Inc., an der Holeksa erheblichen Anteil hatte.

Jürgen Holeksa will sich nach ZF-Angaben ab Oktober Herausforderungen außerhalb des Unternehmens stellen. | Bild: ZF

„Gesellschafter, Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Holeksa für sein langjähriges außerordentliches Engagement", Paefgen. "Unter seiner Führung hat sich die Personalarbeit im Konzern weiter internationalisiert und professionalisiert, dies wird durch zahlreiche Erfolge und Auszeichnungen belegt. Seine Beiträge in der Führung der Region Asien-Pazifik sowie im Rahmen des Aufbaus des Vorstandsressorts Governance waren sehr wichtig für die insgesamt erfolgreiche Entwicklung des Konzerns in den letzten Jahren. Wir wünschen Herrn Holeksa alles Gute für seine weitere Zukunft."

Über die Nachfolge Holeksas werde das Unternehmen in Kürze informieren.

