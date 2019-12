Etwa 90 Feuerwehrleute und Helfer waren bei der Brandbekämpfung des Feuers in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Friedrichshafen im Einsatz. Drei Bewohner mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Feuer ist am Dienstagabend gegen 22 Uhr in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Friedrichshafen ausgebrochen. Die Ursache des Brands ist bisher noch unklar, heißt es von Sandra Kratzer, Pressesprecherin des