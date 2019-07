Mit Feuerwerk, aber nicht ganz ohne Veränderungen: So wird in Friedrichshafen bald wieder Seehasenfest gefeiert

Festabzeichen

Mit den Abzeichen, in diesem Jahr wieder aus Holz, haben erwachsene Besucher Zutritt zu allen Veranstaltungen des Seehasenfestes. Vereinzelt, etwa bei Theateraufführungen, sind zusätzlich Karten erforderlich. Die Festabzeichen gibt es zum Preis von 5 Euro am Infostand auf der Uferstraße. Außerdem werden sie am Samstag ab dem späteren Nachmittag an den Zugängen zum Festgelände sowie am Sonntag vor und während des Festzuges entlang des Festzugweges verkauft. Die Einnahmen aus dem Verkauf sind nach Angaben der Verantwortlichen eine wichtige finanzielle Säule des Seehasenfestes.