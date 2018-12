Karikaturen im Januar

Dieser Spitzenplatz kann den Atem rauben: Das Silvesterfeuerwerk 2017/2018 treibt die Feinstaubbelastung in Friedrichshafen kurzzeitig in die Höhe.

Ob Tarifrunden, wie sie auch in Friedrichshafen zu spüren sind, futuristischen Streikbrechern Auftrieb verschaffen? Um Lohn oder Lebensphasen kümmern diese sich jedenfalls nicht.

Rolle rückwärts in Sachen Echt-Bodensee-Card: Lesegeräte und Chipkarten werden eingemottet, die Gästekarte gibt's bald zum Ausdrucken.

Abschied von der alten Stadtkasse: Der nahende Abriss des Gebäudes sorgt für ungewöhnliche Szenen am Straßenrand.

Karikaturen im Februar

Außergewöhnliches Empfangskomitee: Wenn der neue ZF-Vorstandsvorsitzende ausgerechnet am Tag des 24-Stunden-Warnstreiks gewählt wird.

Blitz-Fasnet: Kaum sind die Urlaubsscheine für 2018 verfügbar, da ist der Höhepunkt der närrischen Tage auch schon erreicht.

Im Dunkeln muss "Christoph 45" am Boden bleiben: Der nächste Rettungshubschrauber mit Nachtfluggenehmigung steht im Schwarzwald.

Schwere Zeiten für Auto-, Bus- und Bahnfahrer in Friedrichshafen – da bleibt nur noch der Weg durch die Luft.

Karikaturen im März

Die Bezuschussung von Parken und Busfahren zumindest gehört aus Sicht der Grünen-Gemeinderatsfraktion unter die Lupe genommen.

Auch in Friedrichshafen gibt es nun ein Reparatur-Café. Auf eine Überholung warten in der Stadt allerdings nicht nur Kaffeemaschinen, Radiowecker und Co.

Die Pläne für eine Teststrecke für automatisiertes Fahren werden bekannt. Die Situation "Stau" meistern Testfahrzeuge gewiss schon nach wenigen Runden durch den Häfler Stadtverkehr ganz eigenständig.

Die geplante Teststrecke für automatisiertes Fahren sorgt zumindest bei einigen Verkehrsteilnehmern für Bedenken.

Eine archäologische Erkundung in Fischbach zeigt: In einigen Verstecken schlummern nicht nur längst vergessene Ostereier.

Karikaturen im April

Die B 31 wird für mehrere Wochen halbseitig gesperrt. Pünktlich zur Messe Tuning World Bodensee soll die Straße aber für ein paar Tage in beide Richtungen befahrbar sein.

Der Zeppelin kann mehr, als nur gemächlich durch die Lüfte gleiten – so viel steht seit der Premiere waghalsiger Manöver jedenfalls fest.

Verliebt... oder auch besonders aufgekratzt.

B 31, Keplerstraße, Riedleparktunnel: Angesichts all der Straßensperrungen in Friedrichshafen kann man schnell den Überblick verlieren.

Becken- oder Seeschwimmer? Angesichts der zunächst noch reichlich erfrischenden Wassertemperaturen ist es zum Auftakt der Badesaison in den Schwimmbecken kuscheliger.

Karikaturen im Mai

Möge sich der Dieb, der das bronzene „Bibbele“ an der Figurengruppe auf der alten Musikterrasse gestohlen hat, am Federvieh die Zähne ausbeißen.

Ein Mehrgenerationen-Projekt? So schnell wie gedacht wird es zumindest nichts mit dem Zusammenbau und der Restaurierung der „Landshut“...

Ende der Männerwirtschaft im Narrenverein: Zumindest dem Vorstand des Vereins zur Pflege des Volkstums gehört erstmals eine Frau an.

Immenstaader Landwirte klagen immer wieder über Hundehaufen in Wiesen oder Plantagen. Verantwortung für die korrekte Entsorgung des Hundekots sollten nur Halter besonders apportierfreudiger Tiere ihren Lieblingen überlassen.

Karikaturen im Juni

Die ZeppelinEurope Tours GmbH wird liquidiert. Aus der Vision, moderne Luftschiffe durch Europa reisen zu lassen, wird nichts. Das Projekt war zu teuer.

Friedrichshafen und Düsseldorf trennt nur noch ein Direktflug. Und das Angebot zwischen Bodensee und Rheinland gehören laut Fluglinienchef bereits zu den am besten gebuchten im Sun-Air-Netz.

Kaum eine Spur von Fußballfieber in Friedrichshafen: Zumindest vor dem ersten Anpfiff für die deutsche Elf hält sich die Euphorie in diesem Jahr in Grenzen.

Lack, Leder und eine schwarz-rot-goldene Blumenkette: Als die Besucher des Torture Ships in Friedrichshafen an Bord gehen, sind die ersten Fußballfans auf dem Weg zum Public Viewing.

Am Tropf hängen schon zwei Patienten – Klinikum und Flughafen. Beim Dritten, der Messe, zeichnet sich mit dem Wegzug der Outdoor zumindest eine Schnupfnase ab.

Karikaturen im Juli

Ein neuer Fährkurs als Lösung aller Umleitungsprobleme? Schon eine halbseitige Sperrung der B 31 in Fischbach sorgt wieder für Mammutstaus.

Der Trend geht zum Lastenrad: Ob das als Alternative für den Festwagen taugt, von dem der Seehas in diesem Jahr gemeinsam mit Vorgängern winkt?

Im Juli, im September oder doch lieber im August? Die Messe Friedrichshafen dreht bei der Eurobike erneut an der Terminschraube.

Das Sandkastenalter mag begrenzt sein: Einfacher wird die Sache mit dem Behalten, Geben und Nehmen später trotzdem nicht unbedingt.

Karikaturen im August

Hitzeschlacht an der Promenade: Wenn das Ufer vor lauter Trockenheit immer größer wird, sind auch beim Kulturufer erfrischende Alternativen gefragt.

Oldtimer der Lüfte stehen bei den Do-Days am Wochenende im Mittelpunkt. Da muss selbst der Zeppelin als Motiv zurückstecken.

Premiere für die Open-Air-Konzerte am GZH. Und wo Dieter Thomas Kuhn auftritt, sind Blüten und Blumenliebhaber nicht weit.

Vor der Sanierung des Moleturms verschwindet gewiss auch manches Erinnerungsstück an Beziehungen der Kategorie "Es ist kompliziert".

Nach der Premiere am Graf-Zeppelin-Haus überwiegt die Begeisterung. Doch sorgte die Musik im Freien vereinzelt auch für Beschwerden.

Karikaturen im September

Ein Blick auf Schilder lohnt: Wer sie während der Sperrung der Friedrichstraße ignoriert, sorgt mit für Chaos am Metz-Quartier.

Seit Monaten ist die Keplerstraße halbseitig gesperrt. Im Sommer steht fest: Allzu bald wird die Baustelle trotzdem noch nicht abgeschlossen.

Ob, wann und wie die Teile der "Landshut" zusammengefügt werden, wissen auch die beiden Neuen an Bord nicht, die die Ausstellung planen sollen.

Schüler des Karl-Maybach-Gymnasiums bedanken sich mit einem zutiefst ironischen Brief für Bauschuttwolken, Sauerstoffmangel und sperrmüllreife Spielgeräte.

Karikaturen im Oktober

Landtags- und Oberbürgermeisterwahl sind Geschichte: Das Rathaus ist dennoch der Ort, an dem ein ganz neues Kapitel für Dieter Stauber beginnt.

Irgendwem stinkt immer etwas – und dafür sorgen nicht nur Holzöfen. Die Suche nach der Quelle der Geruchsbelästigung in den östlichen Stadtteilen Friedrichshafens nimmt jedenfalls jede Menge Zeit in Anspruch.

Angeliefert wird sie, montiert aber doch noch nicht: Eine Brücke wird Metzquartier und Innenstadt erst 2019 verbinden.

Millionen und ein Milliönchen werden bewegt: 22,5 davon sagt die Stadt dem Medizin-Campus zu, eine das Land dem Flughafen als Darlehen.

Karikaturen im November

Tausende gefiederte Gäste überwintern im Eriskircher Ried: Am See könnten sie dabei auch merkwürdigen Artgenossen begegnen.

Die Liebe ist eben stärker als Werkzeug. Die Liebesschlösser vom Geländer des Moleturms in Friedrichshafen lassen sich jedenfalls nicht so einfach entfernen, wie gedacht.

Er mag in eine überschaubare Vitrine passen: Ein Anfang für das "Landshut"-Projekt ist aber immerhin gemacht.



Abholzungspläne für den Seewald sorgen für erbitterte Diskussionen in der Stadt. Aber wer sagt eigentlich, dass sich Wald und Gewerbe ausschließen müssen?

Zusätzliche Kosten ein Ärgernis für die Mobilfunknutzer in und um Friedrichshafen. Deutsche Netzbetreiber machen andere für das Problem verantwortlich.

Karikaturen im Dezember

Airbus zerschießt das alte Betriebsrentenmodell: Die Kirschen auf dem Kuchen werden künftig kleiner – Dank null Zinsen auf dem Finanzmarkt.

Wäre Fernsteuerung eine Alternative zum notwendigen Tower-Bau? Am Bodensee Airport erhielten nicht nur Flugzeugpiloten, sondern auch die Zeppelin-Luftschiffer bei Start und Landung ihre Anweisungen aus Leipzig.