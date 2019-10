Welchen der sogenannten Löwen sie am liebsten hätten, stand für die vier Gründer des Kressbronner Start-ups „JayKay“ bereits vor ihrem Auftritt in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ fest. „Frank Thelen wäre unser Wunschlöwe, weil er das Skate- und Longboarden genau so liebt wie wir“, sagte Co-Gründerin Isabell Armbruster, bevor sie mit ihren Kollegen vor Thelen und die weiteren potenziellen Investoren trat.

Sie haben sich in die „Die Höhle der Löwen“ gewagt (von links): die Kressbronner Start-up-Gründer Daniel Jäger, Benedict Kuhlmann, Isabell Armbruster und Marius Martin. | Bild: Mediengruppe RTL

In der TV-Show stellen Start-ups oder Erfinder während eines sogenannten „Pitches“ ihre Geschäftskonzepte vor und werben bei den Löwen, prominenten Investoren, für ihre Ideen. Die Kressbronner präsentierten ihren Elektroantrieb für Longboards, der mithilfe eines Fingerrings gesteuert wird. Ihr Ziel: 100 000 Euro Investitionskapital für eine zehnprozentige Beteiligung an ihrem Unternehmen.

Tatsächlich schien Frank Thelen zunächst Feuer und Flamme zu sein: Er ließ sich das Produkt von den Kressbronner Start-up-Gründern eingehend erklären und wagte sich gleich zweimal selbst auf das Longboard. Doch nachdem „JayKay“ bereits von den anderen Löwen eine Absage kassiert hatten, stieg auch Thelen aus.

Vox-“Löwe“ Frank Thelen testet den Elektroantrieb für Longboards von „JayKay“. | Bild: Mediengruppe RTL

Der Grund war der Preis, den die Kressbronner für ihren Elektroantrieb verlangen: 2000 Euro. „Das ist echt viel Geld“, befand Thelen und verglich den E-Antrieb von „JayKay“ mit einem Porsche 911 S. Und an einem solchen Nischenprodukt habe er leider kein Interesse, so der Investor.

Doch die Enttäuschung über die Absage hält sich bei den Jungunternehmern in Grenzen, wie Isabell Armbruster auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt

„Wir haben einfach gehofft, dass unser Auftritt ausgestrahlt wird, damit wir bekannter werden.“ Und das habe geklappt, betont Armbruster: Während der Ausstrahlung der Sendung verzeichnete ihre Webseite 22 000 Besucher, über den ganzen Tag verteilt waren es 45 000. „So viele hatten wir noch nie“, freut sich Armbruster: „Jetzt erhoffen wir uns natürlich mehr Bestellungen und Kontakte zu Shops, die unsere E-Antriebe in ihr Sortiment aufnehmen.“