von Mona Lippisch, Eike Brunhöber und Georg Wex

Im Bereich der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen gab es in diesem Jahr bisher vier Vorfälle, berichtet Michael Behrendt, Leiter der Wapo-Station Friedrichshafen. So wurden zwei Jugendliche im Alter von 19 und 16 Jahren Ende Juli mit ihrem Schlauchboot vom Wind mit einer Stärke von drei bis vier auf der Beaufortskala rund vier Kilometer auf den Bodensee hinausgetrieben. Eine Seglerin entdeckte die beiden entkräfteten Jugendlichen beim Versuch zurückzurudern rund zwei Kilometer vom Ufer des Strandbads Fischbach in Friedrichshafen entfernt. Die Wasserschutzpolizei brachte sie an Land.

Schlauchbootfahrer und Surfer in Not

Anfang Juli musste ein anderer entkräfteter Schlauchbootfahrer vor Fischbach und Mitte Juli ein Surfer vor Friedrichshafen-Seemoos von der Wapo an Land gebracht werden. Bereits im April wurden zwei Kanufahrer, die in einen Sturm geraten und gekentert waren, vor Immenstaad gerettet. Wer solche Einsätze bezahlt? Bei grober Fahrlässigkeit der Betroffenen selbst, erläutert Behrendt: "Das muss in jedem Einzelfall geprüft werden."

Herrenloses Board löst Einsatz aus

Manchmal stellen sich die Einsätze auch als falscher Alarm heraus. So geschehen bei einem größeren Einsatz vor Langenargen Anfang des Monats, wo ein herrenloses Board zum Einsatz der Wasserschutzpolizei, der DLRG und eines Polizeihubschraubers führte, um einen möglicherweise vermissten Paddler zu suchen. Erst einige Stunden später wurde die Aktion eingestellt, als ein Schweizer den Verlust seines Boards telefonisch meldete. Es war ihm von Bord seines Bootes gefallen, berichtet Behrendt. "Wenn man das Board mit Name und Telefonnummer gekennzeichnet hätte, wäre die Suchaktion schnell zu Ende gewesen", sagt Marc Dietrich, einer der Einsatzleiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Friedrichshafen. Einmal kurz angerufen und die Rettungskräfte hätten gewusst, ob das SUP-Board nur abgetrieben war oder es sich um einen Notfall handelte.

Ein treibendes Board löste am 3. August vor Langenargen einen Großeinsatz nach einem Stehpaddler aus. Hier die Suchkette von Polizei- und DLRG-Booten. | Bild: Marc Dietrich/DLRG

Mit Schwimminsel auf den See getrieben

Dummel berichtet, dass es im Konstanzer Bereich vor kurzem einen Notruf gegeben habe, bei dem ein Anrufer meldete, dass Jugendliche mit Schwimminseln auf dem Zeller See zu weit abgetrieben würden. Der Anrufer sei dann aber nach eigenen Angaben kurzerhand selbst ins Boot gestiegen und habe die Jugendlichen an Bord genommen, bevor die Wapo vor Ort war. Am Wochenende habe es einen kurzen Sucheinsatz an der Insel Mainau gegeben. Dort hatte eine Frau einen Stehpaddler vermisst – doch dann stellte sich heraus, dass dieser nur eine andere Strecke als vereinbart gefahren war.

Wind wird oft unterschätzt

Wer mit dem Stand-Up-Paddle-Board oder dem Schlauchboot auf dem See unterwegs ist, sollte sich zur eigenen Sicherheit an Regeln halten. Sonst könne es schnell passieren, dass die Strömung und Wind dafür sorgen, dass das Brett oder Boot abtreibt. "Generell bringt es ein erhöhtes Risiko mit sich, wenn man als Amateurpaddler auf dem See ist", sagt Marc Dietrich. "Wenn Wind kommt, kann man recht schnell weit auf den See hinaustreiben. Da reichen Windstärken von zwei bis drei", sagt er zur Situation am Obersee. Am Untersee besteht diese Gefahr zwar auch, aber aufgrund der Geografie sei die Distanz zum Ufer oft geringer, erläutert Dummel. Oft sei aber nicht ausschließlich der Wind dafür verantwortlich, dass Freizeitkapitäne vom DLRG an Land gebracht werden müssen. Einige, die mit dem Board unterwegs sind, würden ihre Kräfte überschätzen. "Grundsätzlich ist es besser, wenn man sich in Ufernähe aufhält", sagt Dietrich.

Schwimmweste bietet Sicherheit

Wer sich bei der Segelschule Seewärts in Immenstaad ein SUP ausleiht, bekommt davor eine Sicherheitseinweisung. "Wir sagen den Nutzern zum Beispiel, wie weit sie rausfahren dürfen und ab wann sie eine Schwimmweste tragen müssen", sagt Geschäftsführer Frank Kasten. Dies ist ab einer Entfernung von 300 Metern zum Ufer Pflicht. Er habe die Erfahrung gemacht, dass sich seine Kunden an die vorgegebenen Regeln halten. "Verstöße gab es bei uns zum Glück noch nie. Auch keine Unfälle oder Vermisstenmeldungen", sagt Kasten.

Auf dem See geht es ruppiger zu als früher

Was der Wasserschutzpolizei etwas Sorge bereitet, sei das zwischenmenschliche Klima auf dem Bodensee: "Die Ellbogengesellschaft macht sich zunehmend auf dem Wasser breit", so die Beobachtung von Andreas Dummel von der Konstanzer Wapo. Die Seeregion werde als Ausflugs- und Urlaubsziel immer beliebter, da nehme auch der Verkehr auf dem See zu – was der Stimmung dort oft nicht unbedingt gut tue.

Verhaltenstipps Wetter: Immer das Wetter im Blick behalten. Das Wetter ändert sich auf dem Bodensee schnell. Rund um den See gibt es orange Sturmwarnlampen an markanten Punkten. Wenn sie langsam blinken, zieht ein Sturm auf, allerspätestens dann aus dem Wasser.

Immer das Wetter im Blick behalten. Das Wetter ändert sich auf dem Bodensee schnell. Rund um den See gibt es orange Sturmwarnlampen an markanten Punkten. Wenn sie langsam blinken, zieht ein Sturm auf, allerspätestens dann aus dem Wasser. Distanz: Auf dem Wasser verschätzen sich Laien oft in der Entfernung und in der eigenen Leistungsfähigkeit. Deshalb in Ufernähe bleiben. Die DLRG empfiehlt immer Schwimmwesten.

Auf dem Wasser verschätzen sich Laien oft in der Entfernung und in der eigenen Leistungsfähigkeit. Deshalb in Ufernähe bleiben. Die DLRG empfiehlt immer Schwimmwesten. Notruf: Wer treibende leere Boote oder Boards entdeckt, sollte sicherheitshalber den Notruf, Telefon 112, wählen.

