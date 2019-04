Dass sich im Bereich der Bahnunterführung in der Eckenerstraße, im Volksmund Millionenschlucht genannt, etwas verändern wird, ist längst zu sehen.

Baustelle am Ende der Sedanstraße im Sommer 2018. Von hier aus soll in Kürze die neue Brücke über die Eckenerstraße führen. (Archivbild) | Bild: Christina Bömelburg

Im Herbst 2016 hatte der Gemeinderat sich mehrheitlich für den Bau einer Brücke für Fußgänger und Fahrradfahrer entschieden.

Friedrichshafen Kampfabstimmung im Gemeinderat: Brücke über Millionenschlucht wird ohne Zeitverzögerung gebaut Das könnte Sie auch interessieren

Grund für eine erste Verzögerung bei der Umsetzung des Projekts waren der Stadtverwaltung zufolge schwierige Baugrundverhältnisse. Anfang vergangenen Jahres wurde aber mit vorbereitenden Arbeiten begonnen.

Friedrichshafen Wo bleibt die Brücke über die Millionenschlucht in Friedrichshafen? Die Umsetzung des Projekts verzögert sich Das könnte Sie auch interessieren

Nun rückt die Montage immer näher. Im Herbst war der Bau mit Rücksicht auf das Weihnachtsgeschäft verschoben worden. Außerdem sollte zunächst die Keplerstraße wieder befahrbar und damit als Umleitungsstrecke nutzbar sein. Schließlich stand bereits fest: Während der Brückeninstallation wird eine Vollsperrung der Eckenerstraße erforderlich sein.

Die Brückenteile wurden im Herbst 2018 angeliefert, ihre Montage aber vorläufig verschoben. | Bild: Karikatur: Stefan Roth

Keplerstraße ab Mitte Mai wieder offen

Was so manchen Pendler freuen dürfte: Die Keplerstraße, eine der Hauptdurchfahrtsstraßen, ist bald wieder frei. Einer aktuellen Übersicht der Stadtverwaltung zu den in diesem Jahr geplanten Baumaßnahmen in Friedrichshafen ist zu entnehmen, dass die Vollsperrung noch bis 12. Mai erforderlich ist.

Friedrichshafen Vollsperrung für viereinhalb Monate: Ab Mittwoch ist die Keplerstraße wieder dicht Das könnte Sie auch interessieren

In der Eckenerstraße geht es nach Ostern weiter

Arbeiten für die neue Brücke über die Eckenerstraße beginnen nach Auskunft der Stadtverwaltung am Dienstag nach Ostern. Für Autofahrer und Fußgänger bedeutet das bis Montag, 13. Mai, zunächst keine gravierenden Veränderungen.

Der westliche Gehweg und die derzeitige Fahrspur stadteinwärts werden auf einer Länge von rund 70 Metern gesperrt. Der Verkehr in Richtung Lindau, Ravensburg oder Ailingen wird derweil über die bisherige Busspur geführt, die Fahrspur in Richtung Stadtbahnhof und Meersburg auf die bisherige mittlere Spur verschwenkt. "Es kann zu den verkehrsintensiven Zeiten zu Behinderungen kommen", heißt es aus dem Rathaus allerdings. Radfahrer und Fußgänger werden aus beiden Richtungen über das „Mausloch“ und die Friedrichstraße geführt.

Umleitung zwischen Landratsamt und Ailinger Straße

Zu vergleichbaren Fahrbahn-Einengungen wird es auch zum Abschluss der Bauarbeiten, voraussichtlich ab 23. Juni, erneut kommen. Deutlich spürbarer dürften da Beeinträchtigungen in den Wochen dazwischen sein. Ab Mitte Mai ist nach derzeitigem Planungsstand die Vollsperrung der Eckenerstraße vorgesehen. Der Verkehr, der sonst am See entlang durch die Stadt rollt, soll dann zwischen Landratsamt und Stadtmitte über Albrecht-, Kepler- und Ailinger Straße umgeleitet werden.