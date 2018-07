von Christa Hajek

Reichlich Heidelbeeren reiften in diesem warmen Sommer in den Wäldern rund um Furtwangen. Ein halbes Dutzend Helferinnen hatte fleißig gepflückt, so dass das Heidelbeerfest in der Arche ausgiebig gefeiert werden konnte.

Schon kurz nach Mittag erschienen am Sonntag die ersten Gäste im Museumsgasthaus und im Zelt davor und probierten, was man alles aus den kleinen blauen Beeren machen kann.

Rund 45 Kilogramm Heidelbeeren waren gesammelt worden. Daraus wurden allein über 30 Gläser Marmelade gekocht, die im Handumdrehen ausverkauft waren. Enttäuschte Kunden verwiesen die Vereinsmitglieder auf den Trödlermarkt. Bis dahin gibt es wieder Marmeladen-Nachschub. Über 40 Heidelbeerkuchen und Torten standen zur Auswahl. Begehrt waren auch frisch gebackene Waffeln, die man mit Heidelbeersauce und mit Eis verspeisen konnte. Das Heidelbeereis hatte die örtliche Eisdiele extra zum Fest angefertigt.

Dass sich aus Heidelbeeren auch leckere alkoholische Getränke wie Prosecco oder Likör fabrizieren lassen, auch davon konnten die zahlreichen Besucher des Heidelbeerfestes sich überzeugen. Erstmals gab es Heidelbeer-Pralinen zu kaufen, die Barbara Kienzler aus Schonach extra zum Fest kreiert hatte. Zeitweise war rund um die "Arche" kaum mehr ein Sitzplatz zu finden, was aber die gute Laune der Gäste nicht beeinträchtigte. Im Zelt unterhielt „James“ Brugger die Besucher mit volkstümlichen Klängen.

Viele Mitglieder des Geschichts- und Heimatvereins waren im Einsatz. Bedienen, Kaffee und Kuchen verkaufen, Waffeln backen, Getränke servieren, abwaschen. Es gab viel zu tun, um die vielen Gäste zufrieden zu stellen. 20 bis 25 Helfer zählte Kassiererin Doris Kulke zusammen. So mancher Gast nutzte zudem die Gelegenheit, im oberen Stockwerk der "Arche" die Sommerausstellung „Häuser und Höfe im Wandel“ zu besichtigen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein