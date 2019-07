Eriskirch vor 5 Stunden

Identität des Unfalltoten am Mauernriedtunnel weiter unklar

Es ist weiter unklar, wer in dem ausgebrannten Fahrzeug bei dem Unfall am Mauernriedtunnel in Eriskirch saß. Eine Obduktion am Dienstag soll Aufschluss geben. Am Mittwoch gibt es Reparaturarbeiten im Tunnel.