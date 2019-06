Mit 21 Jahren ist er schon ein aktiver Nachwuchspolitiker mit vollem Terminkalender: Sander Frank. Der gebürtige Laufenburger saß bis vor Kurzem im Häfler Jugendgemeinderat, engagiert sich im Beirat der Landesregierung für nachhaltige Entwicklung, im überparteilichen Ring politischer Jugend und moderierte zusammen mit dem Landesjugendring den Jugendlandtag. Außerdem ist er das Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung im Bodenseekreis.

Nun kommt noch eine weitere Aufgabe dazu: Sander Frank sitzt künftig für die Linke im neu gewählten Häfler Gemeinderat.

Aus Unzufriedenheit wird Engagement

Als Schüler begann der heute 21-Jährige, sich für Politik zu interessieren. „Ich war unzufrieden damit, wie Menschen miteinander umgehen“, sagt er. „Dass es oft nur um Profit geht und nicht darum, an einem Strang zu ziehen.“ In den folgenden Jahren verwandelte Sander Frank diese Unzufriedenheit zunehmend in politisches und gesellschaftliches Engagement.

„Gegen Rassismus oder soziale Ungleichheit muss man ja etwas tun, da kann man nicht einfach wegsehen“, erklärt der Student der Politik, Verwaltung und Internationalen Beziehungen. Deshalb habe er ab 2015, als die Flüchtlingskrise in Europa die Schlagzeilen bestimmte, ein multikulturelles Benefiz-Musikfestival mit und für Geflüchtete in Bad Säckingen organisiert.

Parteiübergreifend lässt sich mehr erreichen

Im Jahr 2016 trat Sander Frank der Linken bei. „Eigentlich bin ich gar kein großer Freund von Parteipolitik“, erklärt er. Er sei vielmehr der Meinung, dass sich durch eine gute Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg mehr erreichen lasse. Allerdings habe die Linke am ehesten seinen politischen Ansichten entsprochen. Sich selbst beschreibt der Student so: „Ich bin ein Idealist, der bereit ist, Kompromisse einzugehen, wenn es einer guten Sache dient.“

Friedrichshafen soll bunter und unperfekter werden

Seine Zeit im Gemeinderat möchte Sander Frank dazu nutzen, die Stadt mitzugestalten. Neben Zielen wie mehr sozialem Wohnungsbau und einem stärkeren und günstigerenöffentlichen Nahverkehr liegt ihm vor allem das Stadtbild am Herzen. „Friedrichshafen bietet so viel Potenzial“, findet er, „aber es könnte ruhig etwas bunter und unperfekter sein.“ Mehr Grünflächen, weniger

grauerBeton – dafür wolle er sich einsetzen. An konkreten Ideen mangelt es dem 21-Jährigen nicht: „Urban-Gardening-Projekte, ein offener Bücherschrank, Pfandringe an Mülleimern – solche Dinge würde ich gern in Angriff nehmen, um neuespannende Räume für jedermann zu schaffen.“