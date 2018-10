Warum wollten Sie Schulleiter am Graf-Zeppelin-Gymnasium werden?

In meiner Tätigkeit als Schulreferent hatte ich mit vielen Bereichen zu tun. Ich war Ansprechpartner für Schulleiter, Eltern und Lehrer, war in Schulaufsicht, Abitur- und Bildungskommission. Irgendwann kam der Gedanke: Ich möchte zurück an die Schule mit dem Wissen und den Perspektiven, die ich dort gewonnen habe. Was mir immer gefallen hat, ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Deshalb bin ich überhaupt Lehrer geworden, ich war schon als Jugendlicher Betreuer im Handballverein. Die Kombination aus Schulleitung und selbst unterrichten, das war der entscheidende Punkt. Sport und Geografie in Klasse fünf zum Beispiel macht richtig Spaß.

Welche Pläne haben Sie für das GZG?

Ich kenne die Schule schon aus meinen Jahren als Schulreferent und war da im Austausch mit Herrn Dollak. Ich werde bedächtig an die Sache herangehen, mir einen Überblick über die Rahmenbedingungen verschaffen. Ich bin ein Teamplayer, ich habe hier ein tolles Schulleitungsteam und tolle Kolleginnen und Kollegen. Schule ist schnelllebig und vielfältig, die anstehenden Prozesse werden wir gemeinsam angehen. Ich strebe einen regen Austausch mit den unterschiedlichen Gremien und Partnern an, auch mit den Eltern. Natürlich werden wir die baulichen Dinge in die Wege leiten wie die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume. Grundsätzlich sehe ich das GZG gut aufgestellt.

Was ist Ihnen dabei besonders wichtig?

Ein besonders wichtiger Punkt ist das Miteinander. Mir liegt sehr an einem wertschätzenden Umgang mit Schülern und Lehrern. An der Schule geht es immer um die Schüler, auch im Regierungspräsidium habe ich das gesagt: Unterm Strich steht immer der Schüler.

Wie sind Ihre Eindrücke bisher?

Die sind absolut positiv. Ich bin sehr herzlich empfangen worden. Das Schulleitungsteam und die Kolleginnen und Kollegen entlasten mich sehr und fangen einiges ab, bis ich meine Lücken aufgearbeitet habe. Ich habe das SMV-Wochenende besucht und bin von den Schülern sehr beeindruckt. Es gibt viele, die mitmachen wollen und sich für die Schule einsetzen, das muss man aufrechterhalten. Auch meine Gespräche mit der Stadt und mit meinen Schulleiterkollegen von anderen Schulen waren durchweg gut.

Was zeichnet einen guten Lehrer aus?

Ein zentraler Punkt ist das Zwischenmenschliche: Ein Lehrer muss wissen, wie sich das Gegenüber fühlt. Natürlich gehört auch das Fachwissen dazu und die Begeisterung. Wenn ein Lehrer seine Fächer und Bereiche mit Elan vertritt, springt der Funke auch auf die Schüler über. Um ihr Fachwissen rüberzubringen, müssen sie über ausreichend Methodik und Didaktik verfügen. Lehrer müssen eine klare Linie haben und es ist gut, wenn sie sich an die eigene Schulzeit erinnern können. Sie sollten auch kontaktfreudig zu allen am Schulleben Beteiligten sein. Zusammenfassend würde ich sagen: Wichtig sind die persönliche Ebene, das Fachwissen und das Motivierende.

Wie haben Sie sich bisher eingelebt?

In den Sommerferien habe ich mich noch als Tourist gefühlt. Wir mussten als Familie erst einmal ankommen: Wo ist der Kinderarzt, wohin können wir am Wochenende gehen? Seit die Schule begonnen hat, läuft der Alltag. Ich genieße es, morgens herzufahren, bei Hagnau den Sonnenaufgang zu sehen mit dem Gebirge am Horizont. Die Region am Bodensee ist sehr schön und die Nähe zu den Alpen gefällt mir. Ich bin ein Wintermensch und freue mich schon aufs Skifahren.

Zur Person Axel Ferdinand ist seit diesem Schuljahr Schulleiter am Graf-Zeppelin-Gymnasium. Er studierte in Tübingen Sport und Geografie. Er unterrichtete am Gymnasium Balingen und kümmerte sich als Rektoratsassistent um Sportkoordination und Stundenpläne. 2011 wechselte er als Schulreferent ans Regierungspräsidium Tübingen. Seit seiner Jugend arbeitete er zudem als Handballtrainer und -spieler für die Vereine Haslach-Herrenberg-Kuppingen und Albstadt. Der 54-jährige hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit seiner Lebenspartnerin, deren Tochter und einem weiteren gemeinsamen Sohn in Meersburg.

