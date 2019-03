Zum 70. Mal veranstaltet die Messe Friedrichshafen die IBO – und dieser runde Geburtstag wird mit zahlreichen Highlights gefeiert. Entdecken Sie bei rund 650 Ausstellern das Beste aus den letzten Jahren oder wagen Sie einen Perspektivwechsel auf dem Riesenrad des Food Truck Festivals oder mit den Virtual-Reality-Brillen im neuen Digitalen Zukunftsraum. Denn eines hat sich in sieben Jahrzehnten nicht geändert: Produktneuheiten und Verbrauchertrends gibt es auf der IBO – der Lifestyle-Messe fu?r die Region.

Zeitgeist trifft auf Zeitreise

Im neuen Digitalen Zukunftsraum ko?nnen die Besucher an 20 Stationen die neuen virtuellen Realita?ten erleben und sich mit Robotik-Lo?sungen, Drohnentechnologie und anderen digitalen Trends vertraut machen. Interessante Einblicke in die neue Berufsgruppe „Influencer“ geben Szene-Stars, die Tipps und Tricks auf Lager haben, wie man in den sozialen Medien erfolgreich wird. Mit auf Zeitreise nimmt uns die Europa Park Show: Mehrmals ta?glich findet das eigens fu?r die IBO konzipierte Spektakel mit Elementen aus Comedy, Akrobatik und Tanz fu?r die ganze Familie statt. Wem danach der Magen knurrt, sollte auf dem Food Truck Festival auf dem Freigela?nde West vorbeischauen: Hier gibt es nicht nur jede Menge leckeres Essen aus den mobilen Imbisssta?nden, sondern auch ein Riesenrad und Live-Musik. Aber auch innerhalb der Hallen dreht sich auf der IBO viel um Gaumenfreuden. In der XXXL Kocharena in Halle A5 brutzeln Promis und Profis um die Wette, außerdem wird auf dem Marktplatz „Regionales Genießen“ wieder Gutes aus der Region angeboten. Im Sonderbereich Bella Italia in der Halle B2 gibt es Pizza und Pasta aber auch Mode und Accessoires, die in italienischer Kulisse pra?sentiert werden.

Elektrisch mobil

E- und Hybrid-Antriebe bringen neue Herausforderungen mit sich. Auch fu?r Ersthelfer, die nach Unfa?llen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben sicher bergen mu?ssen. Was es hierbei zu beachten gibt, erkla?rt Markus Erni, Fachberater fu?r Blaulichtorganisationen bei der ZF Friedrichshafen AG. Der kostenlose Vortrag am Freitag um 14 Uhr richtet sich an Polizei, Feuerwehr, Sanita?ter, THW, Berger und Werksta?tten, die mit Unfallbergung zu tun haben sowie an alle Interessierten! Anschließend findet eine Podiumsdiskussion statt. Alle Informationen gibt es unter.

www.ibo-messe.de. Wer die aktuellen Mobilita?tslo?sungen selbst erleben mo?chte, kann das im Funparcours tun. Hier stehen eine Vielzahl von elektrisch betriebenen Rollern, Fahrra?dern und Autos fu?r Probefahrten zur Verfu?gung. Ebenfalls Teil der Mobilita?tshalle B3, sind die Ha?fler Autoha?user, die hier ihre neusten Modelle mit konventionellen Verbrennungsmotoren pra?sentieren.

Bauherren aufgepasst

Die Aussteller in Halle B1 der Messe Friedrichshafen liefern Informationen und handfeste Hilfestellungen zum Thema Neubau, Werterhalt, Da?mmen und Energiesparen. Im Vordergrund stehen in diesem Jahr die Themen energetische Sanierung und Sicherheit, außerdem ko?nnen die Besucher auf der Live-Baustelle der Handwerksinnungen selbst werkeln und von den Profi-Tipps profitieren.

Zum Messe-Quartett gehört auch die „Urlaub Freizeit Reisen“. Ein Fokus richtet sich im Rahmen des neuen Tourismus-Konzepts ‚Grandparents Day‘ auf Großeltern, die mit ihren Enkeln verreisen mo?chten. Die Dominikanische Republik weckt als Partnerland mit Folklore-Vorfu?hrungen, landestypischem Kunsthandwerk und einem Zigarrendreher karibische Tra?ume. Attraktive Gewinnspiele mit Aufenthalten in der Karibikinsel runden das Angebot ab.

Einmal mehr macht die Messe „Garten & Ambiente Bodensee“ als Vierte im Bunde Lust auf die Gartensaison. Neben einem breiten Angebot an Pflanzen, Accessoires und Mo?beln liefert die blu?hende Sonderschau von Blumen Ro?hm sowie ein angelegter Kra?utergarten Inspiration fu?r die eigene Gru?nzone.