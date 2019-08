Friedrichshafen vor 2 Stunden

Hund beißt binnen kurzer Zeit zwei Passanten

Zwei Männer sind am Mittwochabend in Friedrichshafen von einem Hund gebissen worden, einer gegen 21.30 Uhr in der Mühlöschstraße und einer eine Viertelstunde später vor dem Bodenseecenter. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dasselbe Tier handelte, und sucht Zeugen.