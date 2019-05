Damit liegt die Wahlbeteiligung schon jetzt über der von 2014. Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren hatten insgesamt 44,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben, bei der Kreistagswahl waren es 44,3 Prozent und bei der Europawahl 47,2 Prozent.

Briefwahl bei Wählern in Friedrichshafen beliebt

Viele Häfler konnten ihre Kreuzchen dabei bereits vor Öffnung der Wahllokale machen. Mehr als 9200 Wahlberechtigte haben nach Auskunft der Stadtverwaltung Briefwahlunterlagen beantragt. Vor fünf Jahren wurden einer Mitteilung aus dem Rathaus zufolge 6014 Wahlscheine für die Europawahl ausgegeben, 6139 für den Gemeinderat sowie 6145 für den Kreistag.

Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

Sofort informiert über Kommunalwahl-Ergebnisse: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich einfach in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort. Jetzt herunterladen!