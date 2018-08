von Mona Lippisch

Es ist erst 9 Uhr und das Thermometer zeigt bereits 27 Grad Celsius an. Kein Wunder, dass in den Häfler Freibädern schon am Montagvormittag einiges los ist. So sind beispielsweise Familien mit Kindern unterwegs, die extra zeitig gekommen sind, um sich einen der – bei den vorherrschenden Temperaturen – sehr beliebten Schattenplatz zu reservieren. Und im Schwimmerbecken ziehen bereits einige Rentner ihre Bahnen. Die Ruhe allerdings, die in den Morgenstunden noch vorherrscht, hält nicht lange an. „Im Durchschnitt besuchen zurzeit 3000 Badegäste das Strandbad. Am Sonntag, 29. Juli, waren es sogar 4500 Besucher. Dies war der bisher besucherstärkste Badetag", berichtet Betriebsleiter Theo Schlegel.

Magische Grenze schon geknackt

Hanne Schmalzigaug, die 100 000. Besucherin der Saison, konnte bereits vergangenen Freitag im Strandbad begrüßt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Friedrichshafen. Als Überraschung erhielt sie einen Gutschein für eine Saisonkarte. „Hier ist es einfach sehr schön. Mir gefällt es, vom Steg aus direkt ins Wasser zu gehen“, sagt die Gewinnerin.

Wer kann, geht baden: Bei der Hitze der vergangenen Tage sind die Bäder gut besucht. Wie hier im Strandbad suchen die Menschen nach Abkühlung. Allerdings verschafft das Bodenseewasser mit derzeit 26 Grad Celsius nur kurzzeitig Erfrischung. | Bild: Lippisch, Mona

Bodensee trotz Algen beliebt

Auch das Wellenbad Ailingen verkündet hohe Besucherzahlen. „Hier sind es mehr als 50 000 Badegäste, die registriert werden konnten“, sagt Andrea Kreuzer, städtische Pressesprecherin, auf Nachfrage des SÜDKURIER. Im Sommer 2017 seien es Anfang August erst etwa 48 000 Besucher gewesen.

Das Wellenbad Ailingen zählt in dieser Saison an manch einem heißen Hochsommertag mehr als 2000 Besucher. | Bild: Lippisch, Mona

„Auch im neuen Frei- und Seebad Fischbach wird in diesem Jahr voraussichtlich die magische Grenze von 100 000 Badegästen geknackt“, vermutet Kreuzer. Auch Algen würden Schwimmer nicht von einem Bad im See abhalten. „Am Beispiel des Strandbads wird deutlich, dass die Besucher nach wie vor im Bodensee schwimmen wollen. Für viele sind die Seetemperaturen zwischen 25 und 28 Grad sehr angenehm“, sagt Kreuzer. Sie betont außerdem, dass das Seegras derzeit zurückgeht und das Wasser im Strandbad klar ist.

Bademeister vermehrt im Einsatz

Die anhaltende Hitze fordert auch die Bademeister. Weil einige Urlauber die Schwimmstrecken im See unterschätzen, komme es immer wieder zu Einsätzen durch das Aufsichtspersonal. „Durch die vielen Besucher wird den Betriebsleitern und den Aufsichtskräften besonders bei der Badeaufsicht viel abverlangt“, sagt Kreuzer. Neben Einsätzen im Wasser sei das Personal auch an Land unterwegs. Durch die Temperaturen komme es etwa vermehrt zu Wespenstichen. "Da helfen die Mitarbeiter gerne und kühlen die Stiche", so Kreuzer. Damit sich Besucher keinen Sonnenstich holen, gebe es in den Freibädern Schattenplätze durch teilweise alten Baumbestand. Wer trotzdem keinen Platz fern von der Sonne ergattert, der könne sich Sonnenschirme mitbringen. "Im Friedrichshafener Strandbad können die Schirme während der Saison in Kabinen deponiert werden", erklärt Kreuzer.

Wiesen müssen ohne Wasser auskommen

Ganz gleich, ob in der Sonne oder im Schatten: Durch den fehlenden Regen sieht es mancherorts im Freibad aus wie in der Steppe. „Die Wiesen sind natürlich stark beeinträchtigt“, weiß Kreuzer. Mit Blick auf den geringen Wasserstand des Bodensees würde auf eine Bewässerung – zum Beispiel durch die Freiwillige Feuerwehr – derzeit verzichtet „Die Erfahrung zeigt, dass sich die Wiesen nach einem Regen relativ schnell wieder erholen“, sagt Kreuzer.

Einen Nachteil haben Trockenheit und Hitze dann doch: Die Wiesen, wie hier im Häfler Strandbad, sind nicht mehr grün, sondern braun. Ihnen fehlt der regelmäßige Regen. | Bild: Lippisch, Mona

Die Saison im Häfler Strandbad dauert bis 9. September. Bei schönem Wetter ist es täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Kassenschluss und Einlassende sind 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten. Wer gerne im See schwimmt, ist hier richtig. Erwachsene zahlen 1,90 Euro Eintritt (ab 17 Uhr 1,20 Euro), Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17 Jahren zahlen 1 Euro (ab 17 Uhr 0,60 Euro). Kinder bis vier Jahren kommen kostenfrei ins Bad. Eine Familienkarte gibt's für 4,20 Euro. See- und Freibad Fischbach: Die Saison im Fischbacher Freibad dauer bis 30. September. Montags bis freitags hat das Bad bei gutem Wetter von 7 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Kassenschluss und Einlassende sind 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten. Gäste können im Bodensee oder in einem der vier Becken schwimmen. Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt (ab 17 Uhr 2,50 Euro), Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17 Jahren zahlen 2 Euro (ab 17 Uhr 1,40 Euro). Kinder bis vier Jahren kommen kostenfrei ins Bad. Eine Familienkarte gibt's für 9 Euro. Wer morgens zwischen 7 und 8 Uhr schwimmen will und maximal zwei Stunden bleibt, zahlt 2 Euro Eintritt.

Die Saison im Fischbacher Freibad dauer bis 30. September. Montags bis freitags hat das Bad bei gutem Wetter von 7 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Kassenschluss und Einlassende sind 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten. Gäste können im Bodensee oder in einem der vier Becken schwimmen. Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt (ab 17 Uhr 2,50 Euro), Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17 Jahren zahlen 2 Euro (ab 17 Uhr 1,40 Euro). Kinder bis vier Jahren kommen kostenfrei ins Bad. Eine Familienkarte gibt's für 9 Euro. Wer morgens zwischen 7 und 8 Uhr schwimmen will und maximal zwei Stunden bleibt, zahlt 2 Euro Eintritt. Wellenbad Ailingen: Die Saison dauert bis 9. September. Bei schönem Wetter ist es täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Kassenschluss und Einlassende sind 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten. Im Bad gibt es ein Schwimmbecken mit Wellenbetrieb und Sprunganlage. Auch Wasserrutsche und Kleinkindbecken gehören dazu. Erwachsene zahlen 3,80 Euro Eintritt (ab 17 Uhr 2,20 Euro), Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17 Jahren zahlen 1,90 Euro (ab 17 Uhr 1,20 Euro). Kinder bis vier Jahren kommen kostenfrei ins Bad. Eine Familienkarte gibt's für 8 Euro. Informationen zu Saisonkarten im Internet: http://www.baeder.friedrichshafen.de

