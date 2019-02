Friedrichshafen – Zum 1. Januar 2004 wurde die Meisterpflicht für 53 von 94 Handwerksberufe abgeschafft. Damit sollten für diese Berufe Existenzgründungen erleichtert, Arbeitsplätze gesichert sowie Impulse für neue Arbeits- und Ausbildungsplätze gesetzt werden. Noch gibt es 41 Berufe im deutschen Handwerk, die weiterhin einen Meistertitel vorschreiben, wenn man sich selbstständig machen und auch ausbilden will. Handwerker, Kreishandwerkerschaft und die Handwerkskammer Ulm berichten jetzt über ihre Erfahrungen der vergangenen 15 Jahre.

Entwicklung der Betriebe

Im Bodenseekreis stieg die Zahl der zulassungspflichtigen Handwerksbetriebe von 2004 bis Juni 2018 um 15 Betriebe. Im selben Zeitraum wuchs die Zahl der zulassungsfreien Betriebe um 439. So waren bei der Handwerkskammer 2018 zehn Mal so viele Gebäudereiniger gemeldet wie 2004 und acht Mal so viele Fotografen. Die Zahl der Fliesen- und Plattenleger hat sich vervierfacht, während im zulassungspflichtigen Gewerk der Maler und Lackierer die Zahl der Betriebe um 17 Prozent sank. (abe)