Meckenbeuren vor 54 Minuten

Handgemenge mit bis zu 15 Beteiligten: 30-Jähriger sprüht Pfefferspray in streitende Gruppe

Eine Auseinandersetzung am Rande einer Fasnetsveranstaltung in Meckenbeuren-Brochenzell ist in der Nacht zum Freitag eskaliert. Ein 30-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes soll durch den Einsatz von Pfefferspray mehrere Personen verletzt haben.