von Andrea Fritz

Das 30-jährige Bestehen der UN-Kinderrechtskonventionen wurde am Montagabend in Friedrichshafen zum Anlass genommen, das lokale Bündnis „Gebührenfreie Kitas“ zu gründen. Gewerkschaftssekretär Frederic Striegler konnte dafür Mitglieder von SPD, Linkspartei, Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB), Verdi, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) zusammenbringen.

Ziel: Kindern Teilhabe an Bildung ermöglichen

Unabhängig vom Einkommen der Eltern habe jedes Kind das Recht auf Bildung und dieses Recht beginne bereits in der Kita, heißt es in einer gemeinsam verfassten Erklärung. „Wir lassen uns weder rechtlich noch politisch davon abbringen, Familien entlasten zu wollen, um den Kindern die Teilnahme an Bildung früh zu ermöglichen. Wir stehen hier zusammen“, erklärten die Bündnispartner im Bodenseekreis.

Landesregierung lehnte Volksbegehren ab

Die SPD hatte Anfang des Jahres mit 20 000 Unterschriften ein Volksbegehren für gebührenfreie Kitas beantragt. Die grün-schwarze Landesregierung hat dieses mit der Begründung abgelehnt, der Antrag sei nicht konform mit der Landesverfassung, die Volksabstimmungen über das Staatshaushaltsgesetz nicht vorsieht. Beim Thema kostenfreie Kitas sei der Staatshaushalt jedoch betroffen, so das Argument aus Stuttgart.

Entscheidung liegt beim Verfassungsgerichtshof

Die Sozialdemokraten sehen das anders. Eine Prüfung habe ergeben, dass das Volksbegehren verfassungskonform sei. Deshalb sind sie vor den Verfassungsgerichtshof gezogen, der voraussichtlich am 20. Januar eine Entscheidung treffen wird.

Vorbereitungen auf möglichen Volksentscheid

Für den Fall, dass das Volksbegehren auch hier scheitert, will das Bündnis „Gebührenfreie Kitas“ Unterschriften für einen Volksentscheid sammeln. Landesweit sind dafür 770 000 Unterschriften nötig, im Bodenseekreis wären es 19 200. Um im Ernstfall schnell handeln zu können, bereitet sich das Bündnis schon jetzt auf diese Unterschriftensammlung vor, denn sollte es so weit kommen, bleiben nur drei Monate Zeit.

Ungleiche Regelungen beim Thema Kitagebühren

Im Bodenseekreis sind die Kitagebühren nicht einheitlich geregelt. Der Eigenanteil für die Eltern liegt, je nach Ort und Träger, bei zwischen zehn und 20 Prozent der Kosten. Während die Eltern in Friedrichshafen von der Zeppelin-Stiftung profitieren und bei zwei Kindern laut Gesamtelternbeiratsvorsitzender Carina Stein nur Gebühren für das „teurere“ bezahlen müssen, zahlen Eltern in anderen Orten im Kreis voll.

Da kommen für zwei Kinder leicht 800 Euro zusammen, eine Summe, die viele Normalverdiener vor Herausforderungen stellt.