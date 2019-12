Friedrichshafen vor 4 Stunden

Häfler Erntehelfer: Wie Oliven aus Imperia in die Flasche kommen

Taggiasca-Oliven zählen zu den Spezialitäten Italiens. Bei der Olioliva-Messe in Friedrichshafens Partnerstadt Imperia dreht sich zur Erntezeit alles um die kleinen verschiedenfarbigen Früchte, die nur in Ligurien angebaut werden. Mitglieder des Vereins Amici die Imperia besuchten das Fest und halfen in Lucinasco bei der Ernte.