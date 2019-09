Friedrichshafen vor 2 Stunden

Gute Nachricht für Autofahrer und Anwohner der Umleitungsstrecke: Die Sperrung der B 31 dürfte vorzeitig aufgehoben werden

Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 31 zwischen Fischbach und Immenstaad kommen sehr gut voran. Wie die Stadtverwaltung am Nachmittag mitteilte, kann die Straßensperrung voraussichtlich schon am Mittwochabend aufgehoben werden.