Ab sofort gilt ein Grillverbot in einem Abstand von 100 Metern zum Ufer rund um den Bodensee. Der Grund dafür: Durch die vielen Grillfeuer leiden nicht nur Anwohner, sondern auch die Umwelt. So behauptete es am Montagmorgen jedenfalls ein regionaler Hörfunksender.

Draußen Feuer machen ist nicht verboten

Die Nachricht war natürlich Quatsch und dem Datum geschuldet. Und doch ist dieser Aprilscherz eine Überlegung wert: Darf man am Seeufer überall und nach Herzenslust grillen?

Draußen Feuer zu machen ist in Baden-Württemberg nicht verboten. Deshalb listet der Bußgeldkatalog auch keine Strafe auf – im Unterschied zu Bayern, wo das Entfachen von Feuer in geschützten Gebieten 50 bis 2500 Euro kosten kann. Während das Rauchen in den Wäldern des Bodenseekreises zwischen März und Oktober nach Auskunft des Landratsamtes regulär untersagt ist, gilt dieses Verbot nicht fürs Grillen – allerdings nur an gekennzeichneten Grillstellen. Je nach Situation könne das zuständige Forstamt aber eigenständig ein Grillverbot erlassen. Offene Feuerstellen, die nicht im Wald liegen, müssen mindestens 100 Meter vom Waldrand entfernt sein.

Die Grillhütte im Klufterner Wald ist nach Vandalismus seit einem Jahr geschlossen. Nach Auskunft von Ortsvorsteher Michael Nachbaur sind noch Fragen zu klären, damit der Ortschaftsrat im Sommer entscheiden kann, wie es mit der Grillhütte weiter geht. | Bild: Wex, Georg

Grillen nur an gekennzeichneten Plätzen

Auch in Friedrichshafen ist das Grillen nur an öffentlichen Grillplätzen erlaubt, so wie an der Grillstelle in Raderach oder an der Weilermühl. Die Grillhütte im Klufterner Wald ist allerdings nach mehrfachenm Vandalismus seit einem Jahr geschlossen. Nach Auskunft von Ortsvorsteher Michael Nachbaur sind nach wie vor Fragen zu klären, damit der Ortschaftsrat im Sommer entscheiden kann, wie es mit der Grillhütte weiter geht. Das hänge von den Kosten und vom künftigen Konzept ab.

Auf der großen Wiese des Freizeitgeländes in Manzell direkt am Seeufer unterhalb der Tannenhagschule gibt es zwei Feuerstellen, an denen gegrillt werden kann. | Bild: Lippisch, Mona

Ein Feuerchen direkt am Seeufer – beispielsweise am Hinteren Hafen – zu machen ist also verboten. Erlaubt ist es hingegen auf dem Freizeitgelände in Manzell. Hier gibt es zwei befestigte Feuerstellen. Vor allem an schönen Sommerwochenenden wird der frühere Campingsplatz regelrecht belagert. Die meisten bringen ihren Grill und alle nötigen Utensilien dafür mit.

Müll wird gern liegen gelassen

Das zieht an stark frequentierten Tagen ein Problem nach sich: Der Müll wird gern auf dem Platz liegen gelassen. Am Sonntagnachmittag waren die Behälter ein erstes Mal übervoll. Dabei wurden die sechs Metallfässer wegen des guten Wetters nach Auskunft der Stadt sogar zusätzlich am Freitag geleert, was sonst nur ein Mal die Woche montags passiert. "Die 1,2 Kubikmeter fassenden Müllbehälter reichen üblicherweise aus. Über das Wochenende sind aber rund 1,5 Kubikmeter Müll am Freizeitgelände angefallen", erklärt eine Sprecherin der Stadt. Die Müllmengen variierten jedoch sehr stark, was von der Jahreszeit, der Witterung und den damit einhergehenden Besuchermengen abhänge.

Wenn etwa Mitte April dann der Kiosk auf dem Freizeitgelände öffne, sorge der Pächter für die „Aufsicht“ und die nötige tägliche Reinigung des Geländes. Bis dahin würden die Städtischen Baubetriebe bei schöner Witterung das Freizeitgelände nun in den Wochenend-Reinigungsdienst mit aufnehmen.

Wer seinen Müll achtlos auf die Straße schmeißt, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen – bei kaputten Glasflaschen bis zu 800 Euro. | Bild: Martin Gerten