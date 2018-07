Friedrichshafen – Niemand kennt wohl das Graf-Zeppelin-Gymnasium (GZG) so gut wie Hermann Dollak. Damit aber hat der scheidende Schulleiter nicht gerechnet: Als er am Tag seiner Verabschiedung in die Schule kommt, empfangen ihn die Fünftklässler mit dem Seehasentanz. Statt in sein Büro bitten ihn seine Kollegen zum Spaziergang. Die Jungen der 9b stehen erst als Zeppeliner ausstaffiert Spalier und gehen dann voran.

Ein Zeppelin-Flug mit Weggefährten

Zum Abschied schenkt das Lehrerkollegium dem scheidenden Chef einen Flug im Zeppelin. Bilder: Corinna Raupach

Das ist kein Zufall: Im Riedlewald wartet der Zeppelinwagen des Seehasenumzugs. Er weist den Weg vorbei an den GZG-Jungs und anderen Chören, die jeweils ein Ständchen singen, bis der Zug den Zeppelin-Hangar erreicht. „Wir haben im Kollegium zusammengelegt für einen Zeppelinflug mit Weggefährten“, sagt Chris Jakob-Lanz, Lehrerin und Mitglied der Schulleitung am GZG. Aus der Luft kann Dollak sehen, wie seine Schüler im VfB-Stadion ein lebendiges Bild formen: „GZG – Ade – Dr. D“ steht da.

Gisela Mulot hat Hermann Dollak unterrichtet

Gisela Mulot, ehemalige Lehrerin und Kollegin von Hermann Dollak. | Bild: Corinna Raupach

Mit dabei ist Gisela Mulot. Sie war bis 2005 Lehrerin am GZG. „Vor 49 Jahren war Hermann Dollak mein Schüler, später mein Kollege und dann mein Chef“, sagt sie. Sie unterrichtete ihn in Deutsch. „Er war ein ruhiger Schüler“, sagt sie. Das sagt auch Wolfgang Seyboldt, heute Mathelehrer am GZG und damals in derselben Jahrgangsstufe. „Er hatte Englisch und ich Latein, da hatten wir nicht viel miteinander zu tun.“ Udo Nimmerrichter sagt: „Er hat jedenfalls nie eine Wasserbombe geworfen.“ Nimmerrichter unterrichtete Dollak in Physik bis zu dessen Abitur 1972.

Erster Lehrer, der mit Schülern Gentechnik machte

Danach studierte Dollak Chemie und Biologie in Tübingen, promovierte in Biologie und kehrte als Lehrer ans GZG zurück. Nimmerrichter wurde sein Chef. „Er war der erste Lehrer, der Gentechnik mit den Schülern machte, und zwar auch ganz praktisch“, sagt er. „Den Schülern gegenüber war er immer sehr wohlwollend.“ Nimmerrichter schickte den jungen Lehrer zu Lehrgängen für Führungskräfte. 1992 wurde Dollak stellvertretender Schulleiter.

Am Umbau der Schule wesentlich beteiligt

In diese Zeit fiel die Umstellung vom Musik- auf den Sportschwerpunkt. „Das war sehr umstritten damals, es gab mehrere Abstimmungen. Die Musiklehrer waren schon frustriert, aber das Regierungspräsidium hat es so gewollt. Herr Dollak war auch dafür“, erzählt Wolfgang Seyboldt. Auch am Umbau der Schule war Dollak wesentlich beteiligt. „Er hat mit den Architekten die Pläne gemacht, mit der Stadt verhandelt und dabei immer den pädagogischen Blick gehabt. Er wollte mit dem Umbau neue Möglichkeiten schaffen“, sagt Chris Jakob-Lanz. Aula, Mensa und Aufenthaltsräume für die Ganztagsbetreuung sind entstanden, es gibt einen Klassenarbeitsraum und mehr Platz im Lehrerzimmer.

Die Bigband des GZG eröffnet unter der Leitung von Frank Pudimat die offizielle Verabschiedung am Nachmittag. | Bild: Corinna Raupach

2010 löste Hermann Dollak Dieter Frey als Schulleiter ab. Lehrer, Schüler und Eltern beschreiben ihn als verlässlichen Chef, der immer ein offenes Ohr hatte und Klartext redete. „Er hat den Überblick, kann über den Dingen stehen und hat doch jeden Einzelnen im Blick“, sagt seine Stellvertreterin Annette Fuchs. „Auch im größten Trubel war er nie aufgeregt, sondern hat große Ruhe ausgestrahlt“, sagt Beratungslehrerin Karin Nimmerrichter. „Er hat die Schule sehr bedacht geleitet, er steht hinter dem Kollegium und er hat Humor“, sagt Jakob-Lanz.

Schulsprecherin: "Schüler nennen ihn liebevoll Dolli"

Auch die Schüler schätzen ihren obersten Lehrer. „Die Schüler nennen ihn liebevoll 'Dolli', ein bisschen hat er Kultstatus“, sagt Schulsprecherin Sophie Navratil. Für ihre Anregungen sei er offen gewesen. „Wenn wir zu ihm gekommen sind, hat er uns immer zugehört und für uns getan, was er konnte. Aber er hatte seine Vorschriften und Gesetze, da hat er uns bei Abistreichen mal ausgebremst.“ Ähnlich sieht es Elternvertreter Axel Hoff. „Wir waren nicht immer einer Meinung, aber die Zusammenarbeit war sehr konstruktiv und wir haben gemeinsam einiges auf die Beine gestellt.“

Unterstützung für kreative Ideen

Initiativen hat er begrüßt. „Ich habe einmal vorgeschlagen, wir sollten am Schuljahresende nicht so auseinanderlaufen, sondern eine Feier machen. Da sagte er: Dann machen Sie mal“, erinnert sich Jakob-Lanz. Die Ideen der Schüler zur Schulverschönerung habe er trotz anfänglicher Bedenken unterstützt, sagt Navratil. „Unsere Idee, Sitzgruppen aus alten Paletten in den Gängen aufzustellen, hat er erst abgelehnt, wegen Brandschutz. Eine Woche später kam er zu uns und sagte: Wenn wir Brandschutzfarbe nehmen, geht es.“

„Die Schule hat Ihnen viel zu verdanken“, fasst Susanne Pacher vom Regierungspräsidium Tübingen zusammen, als sie Hermann Dollak bei der offiziellen Feierstunde verabschiedet. Sein Nachfolger wird Axel Ferdinand, bisher Fachreferent im Regierungspräsidium.

"Ich bin stolz auf die Vielfalt, in der wir hier lernen und arbeiten"

Hermann Dollaks Abschiedsrede bestand vor allem in Dankesworten, an Kollegen, Familie und Wegbereiter, aber auch an Stadtverwaltung, Polizei, Kirchen, Vereine und das Hausmeisterehepaar Hafner. | Bild: Corinna Raupach

Hermann Dollak lag vor allem das Miteinander am Herzen. In seine Zeit als Schulleiter und stellvertretender Schulleiter fielen gravierende Veränderungen am GZG.

Was hatten Sie sich vorgenommen, als Sie vor acht Jahren Schulleiter am GZG wurden?

Mir war wichtig, dass das Kollegium, das ich ja kannte, weiter kreativ und kritisch am Schulleben mitwirkt und dass wir ein gutes Miteinander haben, das von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist.

Sie haben viele Veränderungen am GZG mitgestaltet. Welche sind Ihnen besonders wichtig?

Wir haben das selbstorientierte Lernen, kurz SOL, eingeführt und in den letzten Jahren weiterentwickelt zu „Dagll“ und „Dagss“. Das heißt: „Durchstarten am GZG – lernen lernen!“ und „Sozialkompetenz stärken“ und meint soziales und methodisches Lernen. Das machen alle Schüler der 5. und 6. Klassen. Wir haben die Verwaltung umstrukturiert und ein neues Verwaltungssystem eingeführt.

Wie ist der Umstieg vom Musik- auf den Sportschwerpunkt gelaufen?

In meiner Zeit als Stellvertreter haben wir uns für den Sportschwerpunkt anstelle des Musikzugs entschieden – mit einem weinenden Auge. Es gab die Akzeptanz bei den Schülern nicht für das Musikprofil ab Klasse acht, in dem auch das musikalische Vorspiel bewertet wird. Wir waren schon Partnerschule des Sports und die Sportfachschaft hat Bereitschaft für einen Sportzug signalisiert. Das war auch von den Behörden gewünscht und die Schüler nehmen es sehr gut an.

Auch den Umbau der Schule haben Sie mitgestaltet.

Als stellvertretender Schulleiter fielen in meine Verantwortung Finanzen und Schulgebäude. Wir haben uns als alteingesessene Schule auf den Weg gemacht in Richtung der zu erwartenden Ganztagsbetreuung. Durch den Auszug der Musikschule in ihren Neubau bekamen wir mehr Platz. Ein Team von Lehrern hat Ideen entwickelt für Mensa, Aula und Aufenthaltsräume. Ich habe unseren Entwurf am 31.12.1999 in den Briefkasten des Schulträgers geworfen und wir waren in der ersten Förderrunde für das Investitionsprogramm des Bundes dabei. Danach haben wir zehn Jahre auf einer Baustelle gelebt. Jetzt ist das Lehrerzimmer doppelt so groß und wir haben neue Sportanlagen, Mensa, Kiosk und Aula.

Gibt es etwas, auf das Sie stolz sind?

Ich habe immer Wert auf das Miteinander an unserer Schule gelegt, wie es in unserem Logo zum Ausdruck kommt: „Gemeinsam Zukunft gestalten“, da stehe ich dahinter. Ich bin stolz auf die Vielfalt, in der wir hier lernen und arbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen bringen sich außerordentlich ein, etwa in Theater, Musik oder Sport. Und dass wir das S1-Labor für Biologie mit biologischer Sicherheitsstufe haben, freut mich.

Was hat sich verändert, seit Sie Lehrer und Schulleiter sind?

Einiges, was wir vor zehn oder 15 Jahren bei Schülern voraussetzen konnten, bringen sie nicht mehr mit. Das bedeutet Förderung, Nachholen und Aufholen, obwohl wir die Spitze nicht aus den Augen verlieren dürfen. Auch an Sozialkompetenz fehlt es, vor allem, wenn es außerschulische Probleme gibt. Gut finde ich, dass Schüler heute den Mut haben, Dinge anzusprechen, die nicht in Ordnung sind.

Was geben Sie Ihren Schülern mit auf den Weg?

Ich hoffe, dass sie in der schulischen Erfahrung am Graf-Zeppelin-Gymnasium genügend Fachkompetenz und ein gutes Maß an Selbsteinschätzung mitgenommen haben. Das brauchen sie als Fundament. Die Zukunft läuft in immer kürzeren Zyklen ab, sie müssen sich in der Schnelllebigkeit immer neu zurechtfinden.

