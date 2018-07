Seit mindestens zwei Jahren gibt den nächtlichen Gestank in Friedrichshafen-Ost. Dem Landratsamt kann man nicht Untätigkeit vorwerfen. Allerdings ist das bisherige Ergebnis für die Anwohner in den drei betroffen Ortsteilen Kitzenwiese, St. Georgen und Schreienesch unbefriedigend.

Die Anwohner fragen sich, ob der Gestank, den sie immer wieder einatmen, gesundheitsschädlich ist oder nicht. "Die Familien haben Angst wegen der Kinder", meint beispielsweise Karola La Mela. Bisher hat ja noch niemand ergründet, was da überhaupt so stinkt. Und die Spekulationen über den Verursacher schießen ins Kraut. Verschiedene Betriebe werden verdächtigt. Dass dies nicht gut für den Ruf der heimischen Unternehmen ist, die dabei ins Visier geraten, dürfte jedem klar sein. Das Ganze schafft eine ungute Atmosphäre in den Ortsteilen.

Die Überlegung, Geld dafür auszugeben, um ein auf Luftverschmutzung spezialisiertes Unternehmen zu beauftragen, liegt nahe. Sie liegt sicher im Interesse der betroffenen Bürger. Und wer nicht betroffen ist, sollte sich kurz fragen, was er oder sie sich in einer solchen Situation wünschen würde. An einer mangelnden Rechtfertigung besteht also kein Mangel. Eine schnelle Aufklärung, auch wenn sie Geld kostet, ist mehr als wünschenswert.

