Ein Gerücht geht um, das es in sich hat. Angeblich soll die Familie Dornier der Stadt Friedrichshafen angeboten haben, das Dornier Museum zu übernehmen. Das zumindest behauptet Martin Rupps, der federführend an der Rückholung der Landshut nach Deutschland und damit nach Friedrichshafen beteiligt war. "Ich weiß aus persönlichen Gesprächen mit einem der Verhandlungspartner, dass Oberbürgermeister Andreas Brand ein entsprechender Brief von Monika Grütters, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), vorliegt", so Rupps. Zudem habe die Familie Dornier eine Ablösesumme in Aussicht gestellt, die ausreiche, um die Betriebskosten des Museums für einige Jahre zu bezahlen.

David Dornier im Cockpit der Landshut. | Bild: Mommsen, Kerstin

David Dornier, Direktor des Dornier Museums, bestreitet einen solchen Vorgang. "Wir sind derzeit nicht in Gesprächen mit der Stadt Friedrichshafen", sagt er auf Nachfrage des SÜDKURIER. Oberbürgermeister Andreas Brand war am Mittwochnachmittag nicht mehr für ein Statement dazu zu erreichen. Beim Jahrespressegespräch, das am Mittwochmittag stattgefunden hatte, war es allerdings auch um die Zukunft des Dornier Museums gegangen, denn die Stadt will in der nächsten Woche ein Museumskonzept vorstellen. Auf die Frage, ob die Stadt sich künftig an der Finanzierung des privaten Museums beteilige, wollte Oberbürgermeister Andreas Brand mit Verweis auf noch laufende Abstimmungen, nicht antworten. Museumsdirektor David Dornier wirbt seit Längerem beim Gemeinderat dafür, Mittel aus der Zeppelinstiftung für den Betrieb des Museums zu erhalten – bisher allerdings ohne Erfolg. Für Unmut hatte David Dornier gesorgt, als er unabgesprochen die Landshut nach Friedrichshafen holte.

Friedrichshafen David Dornier über Museumspläne für die Landshut und den Wunsch nach städtischen Zuschüssen für das Dornier-Museum Das könnte Sie auch interessieren

In einem Brief an mehrere Land- und Bundestagsabgeordnete schreibt Martin Rupps, das Dornier Museum stünde vor dem Aus. "Die Brüder von David Dornier haben angekündigt, zeitnah den Stecker zu ziehen", heißt es in dem Schreiben, das dem SÜDKURIER vorliegt. Erst vor einigen Wochen hatte David Dornier im SÜDKURIER-Interview begründet, warum ein Zuschuss durch die Zeppelinstiftung nötig sei: "Es fällt den Erben schwer, jedes Jahr 1,5 Millionen Euro ins Museum zu schießen".

Pikanterweise war es auch David Dornier, der schon im Juni 2017 damit drohte, das Museum zu schließen, sollte sich die Stadt nicht am Museum beteiligen, das Jahr für Jahr Verluste macht. "Die Familie sei perspektivisch nicht bereit, den Museumsbetrieb dauerhaft zu finanzieren", hieß es damals in einer nicht öffentlichen Sitzungsvorlage, die dem SÜDKURIER vorliegt. Zu den angeblichen Plänen seiner Familie, das Museum zu schließen, sagt Dornier heute: "Davon kann keine Rede sein, ich mache mir derzeit keine Sorgen."

Friedrichshafen Zwei Wochen vor "Landshut"-Entscheidung: David Dornier drohte mit Schließung des Dornier-Museums Das könnte Sie auch interessieren

Martin Rupps, der nun die angeblichen Übernahmepläne öffentlich macht, ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats, der die Landshut-Ausstellung konzipieren soll. Er ist interessiert daran, dass die frühere Lufthansa-Maschine, die 1977 zum Symbol des Deutschen Herbstes wurde, einen standesgemäßen Platz findet. "Sie darf nicht in einem geografischen Hinterzimmer mit geringer Finanzausstattung und einer Stadtverwaltung, die das Projekt offen ablehnt, verschwinden", schreibt er an die Abgeordneten.

Ankunft der Landshut in Friedrichshafen am 23. September 2017.

David Dornier hält Rupps öffentliche Initiative für völlig unangemessen. "Seine Behauptungen sind unwahr" und seien bloße Reaktion darauf, dass der Wissenschaftliche Beirat ihn nicht zum Vorsitzenden gewählt habe. Es bleibt also weiter spannend rund um das Thema Landshut und Dornier Museum.