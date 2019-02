Einen Tag nach der Nachricht, dass die Fluglinie Germania ihren Flugbetrieb eingestellt hat, herrscht Katerstimmung beim Bodensee-Airport. Während die Reiseveranstalter fieberhaft versuchen, in den Urlaubsgebieten gestrandete Passagiere zurückzuholen und ihre Kunden auf andere Flüge umzubuchen, müssen sich auch die Gesellschafter des Flughafens Friedrichshafens Gedanken um die Zukunft machen. Denn finanzielle Engpässe sind zumindest zu erwarten, weil mit dem Germania-Aus ein Drittel aller Passagiere und damit auch des Umsatzes erst einmal wegfällt.

Der Bodenseekreis hält 39,38 Prozent der Anteile.

Robert Schwarz, Pressesprecher Bodenseekreis | Bild: Bodenseekreis

Pressesprecher Robert Schwarz schreibt auf Anfrage des SÜDKURIER: "Der Ausfall der Germania trifft uns hart aber nicht unvorbereitet. Die Fluggesellschaft hat erheblich zum Passagieraufkommen des Airports beigetragen und hat wichtige Verbindungen zu interessanten, vor allem touristischen Zielen ermöglicht. Die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit hat gezeigt, dass solch eine Lücke nicht so schnell zu füllen sein wird, obwohl Markt und Nachfrage erwiesenermaßen vorhanden sind. Die Vorteile dieses regionalen Flugangebotes werden in der Bodenseeregion sehr geschätzt. Der Flughafen wird nun die nötigen Schritte einleiten, um den finanziellen Schaden möglichst gering zu halten. Natürlich müssen auch die finanziellen und organisatorischen Planungen an die neue Situation angepasst werden."

Auf die Frage, ob sich der Kreis an einer erneuten Finanzspritze beteilige, solle diese nötig sein, heißt es: "Wie sich der Bodenseekreis als Gesellschafter des Flughafens zu möglichen künftigen Szenarien positionieren wird, wird nach genauer Analyse in den dafür zuständigen Gremien zu beraten sein."

Erst Ende 2017 hatten die beiden Hauptgesellschafter, die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis, neue Darlehen in Höhe von 17,4 Millionen Euro gewährt.

Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen, die auch 39,38 Prozent der Anteile hält, antwortet: "Natürlich ist diese Nachricht ein Rückschlag für den Bodensee-Airport Friedrichshafen, auch wenn die ersten Anzeichen einer drohenden Insolvenz der Germania bereits in den letzten Tagen und Wochen sichtbar geworden sind. Markt und Nachfrage sind vorhanden, die Vorteile dieses regionalen Flugangebotes werden in der Bodenseeregion gerne genutzt. Aufgabe der Flughafen-Geschäftsführung ist nun, die Auswirkungen möglichst einzugrenzen sowie die kurz-, mittel- und langfristige Planung neu auszurichten und mit Aufsichtsrat und Gesellschaftern abzustimmen.“

