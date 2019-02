Geradezu minimalistisch begann das Konzert. Durch Schnippen mit den Fingern, klatschende Hände, Schlagen und Reiben von Kieseln erzeugten Gerassimez und seine Mitstreiter Lukas Böhm, Richard Putz, Sergey Mikhaylenko und Julius Heise viel mehr als nur Geräusche.

Geschirrspülen wird zum Klangerlebnis: Alexej Gerassimez (rechts) und seine Gruppe machen alltägliche Geräusche zur Musik. | Bild: Claudia Wörner

Im Alter von zehn Jahren habe er an klickenden Fußgängerampeln ein prägendes Erlebnis gehabt, erzählt Gerassimez. "Als Künstler nehme ich alles, was ich höre und empfinde auf, und gebe es als Kunstwerk wieder frei", gab er Einblick in seinen Schaffensprozess und den Flow des Komponierens. Er sehe sich quasi als Transformator. "Von nichts kommt nichts", so seine Kurzfassung.

Bühne voller Schlaginstrumente

Mit "Genesis of Percussion" entfaltet Gerassimez ein virtuoses und vielschichtiges Panorama von der Stille über Soundflächen bis hin zu komplexen Kompositionen. Voller Schlaginstrumente von der kleinen Trommel über Schlagzeuge, Regenmacher, Bongos und Gong bis zu ausladenden Marimbafonen zeigte sich die Bühne im Bahnhof Fischbach. Dazwischen bewegten sich die Musiker kraftvoll, kreativ, sensibel und bestens aufeinander eingespielt.

Mal schlüpft das Quintett in die Rolle von fünf Metronomen, die sich synchronisieren. An den Marimbafonen spüren sie einfühlsam den Tönen nach, mal ganz zart und leise, dann wieder kraftvoll und mit wirbelnden 20 Schlägeln gleichzeitig. An durchsichtigen Wasserbecken wird das Geschirrspülen zum Klangerlebnis und selbst mit denen Tönen einer einzelnen Wasserflasche kann Gerassimez sein Publikum fesseln. Es kam an diesem Abend in den Genuss unterschiedlicher Stile von eigenen Kompositionen über Urrythmen bis hin zu jazzigen Grooves.