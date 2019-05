Zwei Stadträtinnen sitzen für die Freien Demokraten im Häfler Gemeinderat: Gaby Lamparsky und Gerlinde Ajiboye-Ames. Die beiden sind wie ihre Kolleginnen von der FDP viel beschäftigt, sitzen jeweils in drei Ausschüssen, haben also viel Arbeit auf nur zwei Schultern zu verteilen. Wie arbeiteten sie? Was waren die wichtigsten Themen für die beiden Stadträtinnen und wie beurteilen sie selbst ihre Arbeit? Was war für sie ihr größter Erfolg und ihre größte Niederlage der letzten fünf Jahre? Wir haben bei ihnen nachgefragt und ziehen Bilanz.

Wichtige Diskussionen zum Uferpark

Gaby Lamparsky betont, dass die Kommunalpolitik in einer dynamischen Stadt wie Friedrichshafen insgesamt vielfältig sei. Die wichtigsten Debatten der letzten Legislaturperiode waren für sie die vielen Diskussionen zur Wohnraumoffensive, die Verkehrsentwicklungsplanung, das Integrierte Stadtkonzept ISEK und die Uferparkgestaltung. Dabei waren auch die beiden FDP-Stadträtinnen nicht immer einer Meinung. „Zu zweit haben wir gelegentlich heftig diskutiert, aber in der Sache meistens einen Konsens gefunden“, blickt Lamparsky zurück.

Für sie war bei allen Themen und Entscheidungen immer die Bürgersicht wichtig, außerdem auch das Gemeinwohl. Daher trug die FDP wichtige Gemeinderatsentscheidungen wie millionenschwere Finanzspritzen für das Klinikum oder den Flughafen immer mit. Wichtig für die FDP waren auch der Neubau des Karl-Olga-Parks, der Ausbau von Kindergärten und Schulen und die Entscheidung, das Sportbad zu bauen.

Auf unsere Frage, welches der größte Erfolg, was die größte Niederlage für die FDP war, antwortet die Stadträtin Gaby Lamparsky: „Demokratie lebt von Mehrheiten und bisweilen von Kompromissen. Die Ideen und Anträge gerade kleiner Fraktionen sind nicht immer ein Selbstläufer. So ist Demokratie.“

Längere Öffnungszeiten für Kitas

Dafür brachten Ames und Lamparsky einiges auf die Agenda. So schlug die FDP vor, in ein bis zwei Kindergartengruppen die Kita-Öffnungszeiten über 7 bis 18 Uhr hinaus zu verlängern. Das Argument der FDP: Die vorhandenen Angebote seien ausreichend für Büroarbeitsplätze oder, wenn ein Elternteil Teilzeit arbeite. Für Eltern, die Schicht arbeiten, etwa in der Pflege, und für Alleinerziehende seien die regulären Öffnungszeiten aber schwierig. Die Verwaltung hat zugesagt, diesen Wunsch vieler Eltern bei der nächsten neuen Einrichtung umzusetzen.

Ein weiterer Antrag, der von der FDP kam, ist die Etablierung eines Ausbildungshauses für duale Auszubildende, um diesen bezahlbaren Wohnraum anzubieten und um Freiberufler, Handwerker und kleinere Betriebe bei der Stellenbesetzung zu unterstützen. Noch befindet sich dieser Antrag in der Prüfung.

Innenstadt muss schöner werden

Angeregt haben die beiden liberalen Stadträtinnen auch, dass ein so genannter Stadtbildpfleger eingestellt wird, der sich um ein höherwertiges Stadtbild kümmern soll. Denn hier sehen sie dringenden Handlungsbedarf. „Es fehlen schattenspendende Bäume, Bepflanzungen, Verweilmöglichkeiten, ebenso ist die Barrierefreiheit weiter zu verbessern.“

In der kommenden Legislaturperiode wollen sich die Liberalen weiter um Themen wie den Wohnungsbau, den Ausbau von Kindergärten und Schulen oder die Begrünung der Innenstadt kümmern.

