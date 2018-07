Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den weiteren Schritten zur Einrichtung eines Gestaltungsbeirats für Bauprojekte in Friedrichshafen mit großer Mehrheit zugestimmt. Dazu gehören die Erarbeitung einer Geschäftsordnung, die Besetzung, eine Geschäftsstelle mit einer 80-Prozent-Stelle, die Genehmigung von 40 000 Euro für diesen Zweck in diesem Jahr, die Prüfung der Einrichtung eines Fördertopfs für die Bauherren und ein Gutachten zur Feststellung der erhaltenswerten Bausubstanz. Auf Verwunderung stieß bei vielen im Rat die als "innere Ablehnung", wie Heinz Tautkus (SPD) es formulierte, empfundene Haltung der Verwaltung zum Gestaltungsbeirat und die Tatsache, dass diese drei alternative Beschlussfassungen vorlegte, wovon eine schlicht die Ablehnung war. In der Vorlage selbst steht, dass der Technische Ausschuss bereits am 31. Januar 2017 und der Gemeinderat am 13. Februar 2017 der Einrichtung eines Gestaltungsbeirats "im Grundsatz zugestimmt" hat.

Verwaltung ist gegen einen Gestaltungsbeirat

Klaus Sauter, Leiter des Stadtplanungsamts, wies darauf hin, dass es mit dem Planungskodex und dem Acht-Punkte-Plan schon Instrumente gebe. Beides seien verpflichtende Verfahrensabläufe, die bei größeren Bauvorhaben öffentliche Interessen schützen sollen. Dazu komme, dass beim Verkauf von städtischen Grundstücken vertraglich geregelt werden könne, was entsteht. Ein Gestaltungsbeirat sei eine Ergänzung vor allem für private Bauherren. Er begutachte in der Regel Einzelbaumaßnahmen einer bestimmten Größenordnung und von städtebaulicher Bedeutung, die stilprägend seien und nicht unter Denkmalschutz stehen. Der Beirat habe eine beratende Funktion. Seine Sitzungen seien öffentlich, wodurch aber auch eine Erwartungshaltung entstehe. Die baurechtlichen Vorgaben blieben aber bestehen und das Ergebnis des Gestaltungsbeirats sei nicht verpflichtend. Eine Folge seien möglicherweise längere Verfahren und zusätzliche Planungskosten. Möglich wäre auch ein befristeter mobiler Gestaltungsbeirat als Test, ein Angebot der Architektenkammer Baden-Württemberg. Das fand keine Mehrheit im Rat.

Räte kritisieren Stadtverwaltung

Heinz Tautkus (SPD) und Regine Ankermann (Grüne) kritisierten, das die Verwaltung sich eineinhalb Jahre Zeit gelassen habe und erst jetzt Vorschläge vorlege. Tautkus konstatierte, das Städte mit Gestaltungsbeirat positive Erfahrungen mit der Diskussionskultur bei umstrittenen Bauprojekten gemacht hätten, weil dieser zur Versachlichung beitrage.

Oberbürgermeister wird überstimmt

OB Andreas Brand verwies auf mögliche Verzögerungen bei der Schaffung von Wohnraum. Er bezweifelte, ob ein Gestaltungsbeirat Sicherheit für private Bauherren schaffe. Seine Fragestellung war: Führten Beiräte nicht zu Intransparenz, Entdemokratisierung und Legitimationsproblemen? "Wie viele Beiräte mit externem Sachverstand kann man so einfügen, dass die Verantwortung dort bleibt, wo sie ist, nämlich beim Gemeinderat, beim Technischen Ausschuss und im Finanz- und Verwaltungsausschuss", schloss Brand.

