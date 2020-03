von Andrea Fritz

Neben der Unterschriftensammlung von Jörg Rabach und seiner Frau Hanne, bei der mehr als 700 Unterschriften zusammengekommen sind, ist auch die Fischbacher Runde in Sachen Bahnunterführung tätig geworden. So wurde etwa ein Treffen mit Bürgermeister Stefan Köhler und Bauamtsleiter Wolfgang Kübler organisiert.

Danach haben sich die Sprecher der Fischbacher Runde mit einem Brief an die Fraktionen gewendet. In diesem legen sie dar, weshalb die Bahnunterführung aus ihrer Sicht im kommenden Doppelhaushalt erscheinen muss. Zweck des Schreibens sei es, dem Gemeinderat aufzuzeigen, dass es die Unterführung ein Thema ist, das derzeit noch nicht vorangetrieben wird.

Verpflichtungsermächtigung nicht im Haushalt festgeschrieben

„Es geht um die Verpflichtungsermächtigung, die im aktuellen Haushalt festgeschrieben ist – selbst die soll herausfallen“, erklärt Dietmar Nützenadel. Eine Verpflichtungserklärung sei nicht dazu da, um Geld auszugeben, sondern um Geld bereit zu halten, damit man planen könne.

Wenn das Projekt „Unterführung“ weiter verfolgt wird, müssten Ämter und Regierungspräsidium sehen, dass die Verpflichtungsermächtigung vorliegt, sagt Nützenadel. Das sei die Voraussetzung, damit man 2024 eine Sperrung beantragen kann.

Die Fraktion der Grünen hatte den Antrag auf eine Unterführung gestellt, weil die Bewohner nördlich der Bahnlinie große Umwege in Kauf nehmen müssen, um zum Bahnhof, zur neuen Ortsmitte und auch zur Sporthalle und zur Grundschule zu gelangen. Weil der Stadt das Geld fehlt, stehen aber viele Projekte, wie auch die Rotachhalle und der Uferpark auf dem Prüfstand.

Unterschriftenaktion nicht mit Fischbacher Runde abgestimmt

Doch warum ging es nach dem Gemeinderatsbeschluss für die Unterführung nicht weiter? „Die Gemeinderäte fragen nicht nach, dann gehen solche Themen eben unter“, vermutet Nützenadel. Von der privaten Unterschriftenaktion habe die Fischbacher Runde nichts gewusst. „Die Aktion war nicht mit uns abgesprochen, wir haben zufällig davon erfahren“, sagt Berthold Sterk. Nützenadel ergänzt: „Jeder darf gerne zur Fischbacher Runde dazukommen, dann können wir so etwas gemeinsam machen.“