Strafrichter Max Märkle vom Amtsgericht Tettnang hat am Dienstag einen 60-Jährigen aus Friedrichshafen wegen gefährlicher Körperverletzung in einem minder schweren Fall zu einer Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt. Der Angeklagte beteuerte mehrfach: "Es tut mir wahnsinnig leid." Hintergrund war eine Auseinandersetzung an der Tankstelle in der Eckenerstraße, wo er einem Randalierer ins Gesicht getreten haben soll. Dieser erlitt dabei Prellungen.

Auslöser für Randale bleibt unklar

Der Vorfall ereignete sich am 30. August 2017 gegen 20.30 Uhr. Auf dem Tankstellengelände rastete laut Zeugen ein heute 18-Jähriger aus, der nach eigenen Angaben stark betrunken war und sich an kaum etwas erinnern konnte. Auch nicht daran, wer ihn verletzt hatte. Unklar blieb in der Verhandlung, was der eigentliche Auslöser der Randale war.

Eine Polizeibeamtin, die damals zum Tatort eilte, wusste aber zu berichten, dass der junge Mann nicht das erste Mal wegen eines psychischen Ausnahmezustands auffällig wurde. Nach dem Vorfall wurde er ins Krankenhaus und dann ins Zentrum für Psychiatrie gebracht. Jedenfalls kam es auf dem Tankstellengelände zu einer Rangelei, bei der ein Unbekannter auf den 18-Jährigen mit der Faust einschlug und dann verschwand. Der 18-Jährige soll weiter randaliert, einen Tankschlauch von einer Säule abgezogen und Benzin auf den Boden und auf Menschen verspritzt haben.

Überwachungsvideo zeigt etwas anderes

Das sah der 60-jährige, körperlich eingeschränkte Angeklagte, der gegenüber der Tankstelle mit Bekannten zusammensaß und getrunken hatte. Er eilte hinüber. Nach seiner Darstellung hat er in seinem Leben schon mehrfach Feuer erlebt. "Ich hatte Panik, dass der Mann die Tankstelle anzündet", sagte er. Um den Randalierer handlungsunfähig zu machen, habe er den zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden liegenden jungen Mann, der über den Schlauch gestolpert sein soll, getreten. Ein Überwachungsvideo zeigt etwas anderes. Der 18-Jährige ist schon von mehreren Personen umstellt und wird von mindestens einer Person fixiert, als der Mann zutritt und zwar ins Gesicht. Das habe er nicht beabsichtigt, sagte der Angeklagte: "Ich bin selber erschrocken, als ich das Video gesehen habe."

Richter und Staatsanwältin sehen das anders

Verteidiger Claus Weber forderte Freispruch, weil es sich um eine Überschreitung der Grenzen der Notwehr handle, die straflos bleiben könne. Eine Notwehrsituation sahen Richter Märkle und Staatsanwältin Sarah Betschinger, die acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung plus Geldstrafe forderte, in dem Moment nicht.

