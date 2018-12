Was war passiert? Am 28. April, kurz vor Mitternacht, sollen die Männer – einer hatte seinen Führerschein erst wenige Wochen – mit deutlich überhöhtem Tempo in der Friedrichshafener Mühlöschstraße in Richtung Ailinger Straße gefahren sein.

Gutachten zum Unfallhergang

Beide Autos waren offenbar auf der linken Fahrbahnseite, als ein Motorradfahrer in die Beethovenstraße abbog. Dies ließ sich aber erst durch ein Gutachten eines Dekra-Sachverständigen zweifelsfrei belegen. Es kam zum Unfall und der Motorradfahrer flog durch die Luft. „Ich hatte nicht nur einen Schutzengel, sondern tausende“, sagte er in einer Verhandlungspause. Lediglich eine Hand habe er sich schmerzlich geprellt.

Führerscheine und Auto eingezogen

Im Raum stand die Frage, ob sich die beiden Fahrer in dieser Nacht ein Rennen geliefert hatten. „Ihr Verhalten war grob verkehrswidrig und rücksichtslos. Sie haben Leib und Leben anderer Personen gefährdet“, fand Oberstaatsanwalt Jörg Bogenrieder deutliche Worte bei der Verlesung der Anklageschrift. Noch an der Unfallstelle wurden die beiden Führerscheine sowie ein auf 660 PS getunter BMW eingezogen.

Nur ein Angeklagter äußert sich zum Unfall

Nur einer der beiden Angeklagten äußerte sich zum Unfallhergang. „Ich fuhr mit weniger als 50 Stundenkilometern, als mich von hinten ein BMW bedrängte“, erinnerte sich der 19-jährige Student. „Ich wollte einfach nur weg und fuhr deshalb auf die linke Spur.“ Sein Beifahrer habe ihn noch mit den Worten „Achtung, da ist ein Motorrad“ gewarnt und er sei auf den linken Bürgersteig ausgewichen. Aber die Kollision ließ sich nicht mehr vermeiden.

Auf die Frage von Jugendrichter Martin Hussels-Eichhorn, warum er nicht ans Bremsen und rechts ranfahren gedacht hatte, wusste er keine Antwort. „Ich habe mich so oft gefragt, warum ich nicht anders reagiert habe, und bereue es sehr.“ Schon einen Tag nach dem Unfall haben sich beide Angeklagten unabhängig voneinander persönlich beim Unfallopfer entschuldigt.

Zwei Zeugen erscheinen nicht vor Gericht

Von sieben geladenen Zeugen sind zwei Mitfahrer in den Unfallautos erst gar nicht zur Verhandlung erschienen. Ein dritter äußerte sich zum Ärger von Richter und Staatsanwalt mehr als schwammig mit Äußerungen wie „auf dem Weg zum Burger-Laden ist es halt passiert“. Die Polizisten, die nach dem Unfall zur Stelle waren, sagten aus, dass das vom Unfallopfer geschilderte Aufheulen der Motoren, das Nebeneinanderfahren und Beschleunigen Indizien für ein illegales Autorennen seien. Fast vergleichbar mit einer DNA-Analyse sorgte das Dekra-Gutachten für Klarheit. Beide Fahrzeuge mussten zum Zeitpunkt der Kollision links gefahren sein und das mit 63 beziehungsweise 69 Stundenkilometern.

Geldstrafe und Entzug des Führerscheins

Mit je 45 Tagessätzen zu einkommensangepassten 15 beziehungsweise 20 Euro und dem Entzug des Führerscheins für weitere acht Monate blieb Richter Hussels-Eichhorn etwas unter der Forderung des Staatsanwalts. Die Kosten des Verfahrens teilen sich die beiden Angeklagten. Die Kosten für die Nebenklage muss der Student übernehmen, da ihm die fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt wurde.