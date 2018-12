von SK

Eine Fußgängerin hat bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 14.30 Uhr in der Hochstraße in Friedrichshafen schwere Verletzungen erlitten. Eine Autofahrerin war auf der Hochstraße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der dortigen Bäckerei hielt sie links neben einer Sperrfläche an, um einer Mutter und deren Kind das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Laut Polizei hat eine 29-jährige Frau mit ihrem Wagen das stehende Auto verbotener Weise rechts überholt und überfuhr die Sperrfläche der dortigen Bushaltestelle.

In diesem Moment überquerte eine weitere Fußgängerin mit schnellen Schritten die Hochstraße aus Richtung Sandöschstraße kommend und wurde vermutlich vom Auto der 29-Jährigen erfasst, die Fußgängerin stürzte. Durch den Sturz erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Laut Polizei ist nicht gesichert, ob es tatsächlich einen Kontakt zwischen dem Auto der 29-Jährigen und der Fußgängerin gab, oder ob die Fußgängerin wegen des heranfahrenden Autos erschrak und stürzte. Hinweise an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.