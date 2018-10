Friedrichshafen – Einmal in der Woche ist Fair-Trade-Tag am Graf-Zepplin-Gymnasium: Am Stand im Foyer verkauft die Fair-Trade-Arbeitsgemeinschaft (AG) Schokolade, getrocknete Mangos und Chips. Das Besondere daran: Vom Kaufpreis kommt so viel bei den Produzenten an, dass sie davon leben können. Zurzeit liegen am Stand Plakate für den Deutschen Engagementpreis.

20 Schüler von Klasse 7 bis K2 aktiv

Die Fair-Trade-AG mit ihren 20 Mitgliedern von Klasse sieben bis zum Abitursjahrgang bewirbt sich um den Publikumspreis. "Wir wollen auf das Thema Fair Trade und Nachhaltigkeit aufmerksam machen", sagt Salome Winstel. Sie geht in die K1, die elfte Klasse, ebenso wie Leonie Rick und Nora Siethoff. "Jugendliche beschäftigen sich nicht so mit fairem Handel", sagt Rick. Manche Mitschüler fänden es uncool, über Nachhaltigkeit und Welthandel nachzudenken, ergänzt Siethoff.

Schulhausrallye und Aktion am Valentinstag

Daher starten sie Aktionen, statt nur Schokolade zu verkaufen "Jüngere Schüler finden trockene Fakten meistens langweilig", sagt Ramona Knoll, die nächstes Jahr Abitur macht. Bei der Osterrallye dürfen Fünft- und Sechstklässler durchs Schulhaus laufen und ein Quiz zu Handelsbedingungen ausfüllen. Der Sieger bekommt einen Osterhasen aus fairer Schokolade. Besonders beliebt ist der Valentinstag: Schüler können für ihre Flammen fair gehandelte Rosen oder Süßigkeiten kaufen. "Wir sind die Überbringer. Wir laufen durch die Klassen und machen so auf die AG aufmerksam", sagt Winstel.

Vom Gewinn soll es einen Automaten und ein World Café geben

Beim "Future Fashion Wettbewerb" haben sie mit Bildern von Mode aus Upcycling, fairer oder Second-Hand-Kleidung mitgemacht. Parallel veranstalteten sie einen Schulwettbewerb: Um auf die Arbeitsbedingungen von Näherinnen hinzuweisen, forderten sie ihre Mitschüler auf, ihre Kleidung auf links gedreht zu tragen und lustige Bilder davon zu machen.

Falls sie gewinnen, haben sie weitere Pläne. "Wir wollen einen Automaten mit fair gehandelten Dingen aufstellen", sagt Julia Fast. Außerdem soll ein World Café mit Leseecke und internationalen Nachrichten entstehen.

Meike Dressler startete ein Sportprojekt beim Praktikum in Kenia

Meike Dressler bei der Ballübergabe an den Sportverein Katoloni FC im kenianischen Machakos. | Bild: Deutscher Engagementpreis

Aus Friedrichshafen kommt eine weitere junge Nominierte: Meike Dressler ist 20 Jahre alt, studiert Sportökonomie in Bayreuth und engagiert sich beim Sportverein PSG in Friedrichshafen. Sie hat ein Projekt gegründet, das Waisenkindern in Kenia über den Sport den Weg in ein besseres Leben weisen soll. Ihre Großmutter ist in einem Verein aktiv, der Waisenkinder im kenianischen Machakos unterstützt. Als dessen Mitglieder vor eineinhalb Jahren dorthin fuhren, fuhr Meike Dressler mit und blieb für ein sechswöchiges Praktikum bei einem Sozialarbeiter. "Ich habe angefangen, daraus ein Sportprojekt zu machen", erzählt sie. Sie spielt Fußball, seit sie laufen kann, und der Sozialarbeiter war Mitglied in einem Sportverein.

Fußball-Aktionstag für 70 Waisenkinder

Sie organisierten einen Fußball-Aktionstag für 70 Waisenkinder. Über die PSG sammelte Dressler die ersten Spenden. "Wir haben davon Trikots und vor allem Bälle gekauft." Nach dem Kicken redeten sie mit den Kindern über Kriminalität, Familie, Drogenkonsum, Hygiene und Fußball als Chance.

Gespräche über Drogen, Familie, Hygiene, Kriminalität

"Der Aktionstag Fußball war einer der schönsten Tage in meinem Leben, weil ich so viele strahlende Waisenkinder gesehen habe, die Sport gemacht haben und die durch die Talks für ihr Leben etwas dazulernten", sagt Dressler.

Erlös aus Kuchenverkauf bei PSG-Spieltagen geht nach Kenia

Seit sie zurück in Deutschland ist, hat sie eine Kooperation der PSG mit dem Katoloni FC in Machakos angestoßen. "Der Erlös vom Kuchenverkauf an den Spieltagen geht nach Kenia, und wenn es nötig ist, organisiere ich eine Spenden-Aktion bei der PSG", sagt Dressler. Sollte sie den Geldpreis gewinnen, würde sie wieder nach Machakos fahren, Trainingsmaterial für den Verein kaufen und versuchen, mehr Waisenkinder einzugliedern. Sie will weitere Sportaktionstage für Kinder organisieren und Bälle an Schulen verteilen.

Der Preis Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement. Er wird in fünf Kategorien vom Bündnis für Gemeinnützigkeit verliehen. Den sechsten Preisträger wählt das Publikum. Bis 22. Oktober läuft die Abstimmung. Rund 550 Projekte und Personen bewerben sich um den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis. Wer abstimmen möchte, kann auf www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis die Projekte einsehen. Nach Klick auf den Button "Jetzt abstimmen" werden Name und E-Mail-Adresse eingegeben und gegebenfalls die Sicherheitsabfrage ausgefüllt. Per E-mail kommt der Aktivierungs-Link. Mit Klick darauf wird die Stimme gezählt. Unter den Abstimmenden werden 50 Lose der Deutschen Fernsehlotterie verlost.

