von Andrea Fritz

Mehr als 500 Vertreter der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang haben sich am Donnerstagabend im Graf-Zeppelin-Haus versammelt, um aus erster Hand zu erfahren, wie das Geschäftsjahr 2018 gelaufen ist. Es war das erste volle Geschäftsjahr nach der Fusion der Volksbanken Friedrichshafen und Tettnang und es hat die stolze Bilanzsumme von 1,306 Milliarden Euro ergeben.

Bilanzgewinn bei knapp 4,87 Millionen Euro

Unterm Strich hat das Institut damit – trotz des anhaltend schwierigen Zinsumfelds – nach Abzug von 2,1 Millionen Euro Steuern und einer Zuführung zum Bilanzposten „Fonds für allgemeine Bankrisiken“ in Höhe von 2 Millionen Euro, einen Bilanzgewinn von knapp 4,87 Millionen Euro erwirtschaftet. Das bedeutet auch, dass die Volksbank Dividenden in Höhe von 846 154 Euro ausschütten kann.

Dividende bei 4,5 Prozent wie in beiden Vorjahren

Mit 4,5 Prozent ist die Dividende gleich hoch wie in den beiden Jahren zuvor. Die wahlberechtigten Vertreter haben die Verwendung des Jahresüberschusses begrüßt und den Vorstand sowie den Aufsichtsrat einstimmig entlastet. Im Aufsichtsrat bestätigt wurden Wolfram Müssig, Johann Sauter, Otto Zehrer, Klara Bücheler und Stefan Zimmer. Auszahlungstermin für die Dividende ist der 13. Mai 2019.

Kredite um 50 Millionen Euro gesteigert

Die Nachfrage nach Krediten wurde im vergangenen Jahr um 50 Millionen Euro auf nunmehr 914 Millionen Euro gesteigert, was einem Wachstum von 5,8 Prozent entspricht. Das Wachstum bei den Kundenkrediten konnte dabei vollständig durch das Wachstum der Kundeneinlagen refinanziert werden. „Das ist nicht nur eine erfreuliche Entwicklung, sondern ein echter Vertrauensbeweis unserer Kunden“, sagte der Vorstand für Steuerung und Produktion, Dirk Bogen.

Geschäftsstellen werden zusammengelegt

Im Zuge der Fusion wurden die doppelt vorhandenen Geschäftsstellen in Eriskirch und Langenargen zusammengelegt. Die Geschäftsstelle in Eriskirch, Gartenstraße, wird vorerst als SB-Geschäftsstelle weitergeführt. 2019 sollen auch die Geschäftsstellen in Jettenhausen und Kitzenwiese SB-Geschäftsstellen mit Geldautomat und Kontoauszugdrucker werden. Service und Beratung findet dann in der Hauptstelle Friedrichshafen an der Ailinger Straße statt. Im Geschäftsgebiet wird es dann zwölf personenbesetzte Geschäftsstellen und 13 SB-Standorte geben.

Derzeit mehr als 52 700 Kunden

Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang und ihre 262 Mitarbeiter konnten 980 neue Mitglieder begrüßen. Sodass es nun 31 376 Mitglieder und 52 745 Kunden sind. Bei der Spendenaktion „Gemeinsam mehr“ wurden im Dezember außerdem insgesamt 150 000 Euro an Vereine, Projekte, Schulen und Kindergärten in der Region vergeben.