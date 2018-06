Das Baby ist da, die Freude ist riesig. Aber bis sich der Alltag mit dem Kleinen eingespielt hat, ist es für die ganze Familie oft auch eine anstrengende Zeit. Gut, wenn Familie und Freunde helfen, den Baby-Stress zu bewältigen. Außerdem gibt es für die Zeit nach der Geburt den Dienst von „Wellcome“, ein Angebot der Stiftung Liebenau.

Die eigenen Enkel sind schon groß: In ihrem Ehrenamt genießt Gisela Blank die Zeit mit Max und Baby Lina. | Bild: Claudia Wörner

Gisela Blank kommt einmal pro Woche zu Familie Will aus Friedrichshafen, um sie nach der Geburt des zweiten Kindes stundenweise zu entlasten. Zwei Jahre alt ist der kleine Max und sein Schwesterchen Lina kam vor fünf Monaten zur Welt. Ihre Mama Katja Will hat mit den Kleinen alle Hände voll zu tun. Die Großeltern wohnen weit weg beziehungsweise haben wenig Zeit, da sie die Urgroßmutter pflegen.

Vier Hände tragen mehr als zwei (von links): Mama Katja Will mit Baby Lina, Ehrenamtliche Gisela Blank mit Max und Koordinatorin Marion Behrendt fanden über den Dienst "Wellcome" zusammen. | Bild: Claudia Wörner

„Als für uns ein Umzug anstand, bin ich etwas in Stress geraten und ich habe nach einem Babysitter geschaut, um in Ruhe die Kisten packen zu können“, berichtet Katja Will. „Aber das waren selbst fast noch Kinder.“ Im Familientreff Insel sei sie von einer Hebamme auf „Wellcome“ aufmerksam gemacht worden. Erst habe sie gezögert, bei dem Dienst anzurufen. „Aber dann habe ich erfahren, dass Wellcome für alle offen ist“, so die junge Mutter.

Ein bis zwei Stunden pro Woche

Schnell und unkompliziert bekam sie mit Gisela Blank einen „Wellcome-Engel“ vermittelt. Ein bis zwei Stunden kommt sie seit Februar jede Woche ins Haus. „Bei schönem Wetter gehen wir auf den Spielplatz. Lina schläft meistens im Kinderwagen und Max kann sich austoben“, erzählt Gisela Blank von ihrem ehrenamtlichen Einsatz.

Anderen etwas Gutes tun

Für Katja Will ist es ganz wichtig, dass die Rentnerin gut mit ihren Kindern zurechtkommt. „Bis jetzt hat alles super geklappt. Max hört auf sie und ich habe Zeit, in Ruhe ein paar Umzugskisten auszupacken.“ Gisela Blank hat selbst Kinder und bereits erwachsene Enkel. „Ich liebe Kinder über alles und als ich in der Zeitung las, dass bei Wellcome Ehrenamtliche gesucht werden, wusste ich, dass das für mich genau das Richtige ist“, sagt sie zu ihrem Engagement. Ihr selbst gehe es gut und deshalb freue es sie, wenn sie auch anderen etwas Gutes tun kann.

Sie schenken jungen Müttern Zeit zum Durchatmen: Die Ehrenamtliche Gisela Blank (links) und Koordinatorin Marion Behrendt. | Bild: Claudia Wörner

„Wellcome“ ist ein Angebot für alle Familien – ganz unabhängig von Herkunft oder Einkommen. Für die Vermittlung einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin bezahlen die Familien eine Vermittlungsgebühr von 10 Euro und 5 Euro pro Stunde für den „Wellcome“-Einsatz. „Individuelle Ermäßigungen sind jedoch möglich, denn am Geld darf die Hilfe nie scheitern“, sagt Marion Behrendt. Als Koordinatorin des Angebots vermittelt sie die Ehrenamtlichen in die Familien. Dabei müsse keine besonders stressige Situation vorliegen, um in den Genuss des Dienstes zu kommen. „Meiner Meinung nach tut es jeder jungen Mutter gut, wenn sie mal eine Stunde durchatmen und etwas für sich tun kann.“

Angebot gilt bis zum ersten Geburtstag des Kindes

Pro Jahr kommen etwa 40 Familien in den Genuss eines „Wellcome-Engels“. Maximal bis zum ersten Geburtstag des Kindes bleiben die Ehrenamtlichen in einer Familie. Immer ist die Koordinatorin auf der Suche nach weiteren Ehrenamtlichen. „Mitbringen müssen sie neben Lebenserfahrung eigentlich nur ein großes Herz und Begeisterung für die Idee.“ Treffen und Schulungen werden den „Wellcome-Engeln“ angeboten, um sie in ihrem ehrenamtlichen Engagement zu stärken.

Angebot „ Wellcome “ ist ein Dienst der Stiftung Liebenau. Er unterstützt Familien in Form von moderner Nachbarschaftshilfe nach der Geburt eines Kindes stundenweise auf ehrenamtlicher Basis.

ist ein Dienst der Stiftung Liebenau. Er unterstützt Familien in Form von moderner Nachbarschaftshilfe nach der Geburt eines Kindes stundenweise auf ehrenamtlicher Basis. Kontakt: „Wellcome“ Bodenseekreis, Marion Behrendt, Familientreff Insel, Scheffelstraße 31, Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/6 01 71 56, E-Mail bodenseekreis@wellcome-online.de. Informationen im Internet: www.wellcome-online.de

