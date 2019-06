Sollte Ihnen am Samstagabend ein Mann im hautengen Latexanzug, eine Frau im Kettenhemd oder eine Person mit Pferdekopf über den Weg laufen, nicht wundern. Diese Damen und Herren sind auch nicht Teil des interkulturellen Stadtfestes, das an diesem Wochenende gefeiert wird, sondern wollen an Bord des „Torture Ships“, das nun schon zum 23. Mal am Pier 6 in Friedrichshafen ablegen wird.

Eine Teilnehmerin des Lack- und Leder-Schiff im letzten Jahr. Wie immer steigen die Fetisch-Fans in Friedrichshafen zu. | Bild: Felix Kästle

Auf die Kostüme kommt es bei der Fetisch-Party an. | Bild: Anette Bengelsdorf

Friedrichshafen Zum 22. Mal legt das Torture Ship für die Fahrt über den Bodensee ab – 500 bizarre Kostümträger kommen zur Fetischparty Das könnte Sie auch interessieren

Auf dem Schiff ist Platz für 600 Lack- und Lederfans und wie jedes Jahr wird das Boarding im Hafen wieder Hunderte Schaulustige anziehen. Um 19 Uhr öffnet das „Torture Ship„ seine Tore, um 19.45 Uhr legen die Fetischfans dann ab und machen sich auf den Weg nach Konstanz. Dort wird es wieder eine Feuershow an Land geben. Die Ankunft an Pier 9-10 ist für 20.50 Uhr anvisiert, danach geht es mehrmals zwischen Konstanz und Friedrichshafen hin und her.

Im Konstanzer Hafen ist eine Feuershow geplant – auch hier werden viele Schaulustige erwartet. | Bild: Oliver Hanser

Impressionen aus dem letzten Jahr. | Bild: Anette Bengelsdorf

Ausgebucht ist das Schiff noch nicht, wer also will, kann sich noch einbuchen. Das bestätigt Veranstalter Thomas Siegmund von der Augsburger Event-Agentur Zip Zone im Telefongespräch. Eines der sündigen Tickets kostet 66 Euro. Die Kleiderordnung für die frivole Schifffahrt ist strikt: Lack, Leder, Latex, Dessous, Fantasy, sündiges Schwarz – ohne ein anständiges Kostüm ist die Teilnahme ausgeschlossen.

Friedrichshafen/Konstanz Leinen los für das "Torture Ship": Fetischfreunde feiern zum 20. Mal auf dem Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Impressionen aus dem letzten Jahr. | Bild: Anette Bengelsdorf

Impressionen aus dem letzten Jahr. | Bild: Anette Bengelsdorf