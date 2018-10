Auf Antrag der Grünen-Fraktion wird sich der Friedrichshafener Gemeinderat am Montag, 22. Oktober, in öffentlicher Sitzung im Rathaus mit der Frage befassen, ob die Stadt Friedrichshafen die Echt-Bodensee-Card (EBC) einführen soll. Nach Einschätzung der Verwaltung kommt „ein Beitritt zum gegenwärtigen Zeitpunkt… nicht in Betracht“, steht in der Beratungsvorlage.

Viele noch ungelöste Fragen

Die Grund-Idee stelle man nicht in Frage. Es sei richtig und wichtig, Anreize und Möglichkeiten zu bieten, dass die Touristen den öffentlichen Nahverkehr nutzen, der mit der EBC im Bodo-Verbundgebiet kostenlos ist. Allerdings war die Einführung der Gästekarte schwierig und umstritten, so die Einschätzung der Verwaltung. Auch aufgrund vieler noch ungelöster Fragen empfiehlt das Rathaus, jetzt noch nicht über einen Beitritt zur EBC zu entscheiden.

Verwaltung: Kosten von 70 000 Euro

Die Einführung der Gästekarte sei wegen des hohen Anteils an Geschäftsreisenden, der auf 60 Prozent aller Gäste taxiert wird, derzeit weder dringend erforderlich noch finanziell attraktiv. Nötig wäre dafür die Einführung einer Kurtaxe oder Tourismusabgabe und des elektronischen Meldewesens, was Kosten von rund 70 000 Euro nach sich ziehe. Außerdem gebe es für Gäste in Friedrichshafen, die ihr Zimmer über die Tourist-Info buchen, eine eigene Gästekarte – ohne ÖPNV-Nutzung, aber mit Vorteilen und Rabatten bei touristischen Leistungsträgern in Friedrichshafen. Deren Akzeptanz steige.

Grüne: EBC ein wichtiger Baustein

Für die Grünen ist diese Argumentation der Stadtverwaltung nicht schlüssig. „Die EBC ist ein wichtiger Baustein, den motorisierten Verkehr und damit die Staus in der Bodenseeregion zu reduzieren“, meint Regine Ankermann. Unverständnis äußern die Grünen auch darüber, warum man eine eigene Gästekarte in Friedrichshafen kreiere, statt einen Beitritt zur EBC anzustreben. „Das ist Kirchturmdenken“, sagt Gerhard Leiprecht. „Unsere Urlauber halten sich ja nicht nur in der Stadt auf, sondern wollen die gesamte Region erkunden. Die EBC macht deshalb Sinn." Allerdings hat der Landkreis Konstanz eine eigene Gästekarte für den Verkehrsverbund VHB. Mit der EBC endet die Reise in Bodman-Ludwigshafen.

Tourismus umweltverträglicher gestalten

2017 gab es in Friedrichshafen laut Statistischem Landesamt rund 335 000 Gäste-Ankünfte mit etwa 755 000 Übernachtungen. „Das zeigt, dass die Bedeutung des Tourismus' in Friedrichshafen sehr wohl groß ist und wir ihn mit der EBC in eine umweltverträglichere Richtung lenken können“, sagt Regine Ankermann, die anregt, auch mal für den Tourismus ein Konzept in Auftrag zu geben.

