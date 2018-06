Eine Frau sitzt im Rollstuhl, ihr Mann weigert sich, die Wohnung behindertengerecht umzubauen oder sie zu unterstützen, eigene Mittel hat sie nicht. Eine andere bekommt in einer Flüchtlingsunterkunft ihr erstes Kind, sie kennt sich weder mit Babypflege noch mit deutschen Anmelde- und Kinderarztgepflogenheiten aus.

402 Frauen im vergangenen Jahr beraten

Eine weitere Frau ist gut ausgebildet, hat einen Job und kleine Kinder und traut sich nicht, jemandem zu erzählen, dass ihr Mann sie schlägt. Noch eine andere erzählt mit über 50 Jahren zum ersten Mal, wie sie als Kind missbraucht wurde. Die Mitarbeiterinnen vom Verein "Frauen helfen Frauen" kennen hunderte solcher Fälle. Allein im Jahr 2017 haben sie 402 Frauen und 36 Angehörige in Krisensituationen beraten. 220 Mal wandten sich Stellen wie Jugendamt oder Familientreff an sie.

Sie helfen Frauen in Krisensituationen (von links): Traudl Schlegel, Antja Noack, Linda Fath und Mara Klein.

"Gewalt ist etwas, was in Alltagsgesprächen keinen Platz findet", sagt Beraterin Mara Klein. Viele Frauen schämen sich oder haben Angst. In den Räumen des Vereins finden sie einen geschützten Raum. Sie brauchen noch nicht einmal ihren Namen zu nennen, sie müssen nie wiederkommen und die Beraterinnen unterliegen der Schweigepflicht.

Beraterinnen hören zu

"Wir hören zu, wir nehmen ernst, was die Frauen uns erzählen und versuchen, Wege aufzuzeigen", sagt Sozialpädagogin Antje Noack. Der Verein bietet keine materiellen Hilfen an. Aber er begleitet auch langfristig, hat gute Kontakte und braucht anders als die Polizei keine Beweise. "Wir sind die Stelle, die auf der Seite der Frauen ist, wo es ganz speziell um sie geht", sagt Klein.

Probleme so vielfältig wie das Leben

Die Probleme, die die Frauen mitbringen, sind so vielfältig wie das Leben: Scheidung, Krankheit, körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt, Belästigung im Internet, Wohnungsnot, finanzielle Engpässe, psychologische Nöte, Auffälligkeiten der Kinder oder Schicksalsschläge. "Ganz oft gibt es nicht nur das eine Thema, meist kommt einiges zusammen", sagt Klein. "In einer desaströsen Beziehung geht es zum Beispiel immer auch den Kindern schlecht." Weitere Themen ergeben sich aus Migrationskontexten: Kriegstraumata, Sprachprobleme, verschärfte Generationenkonflikte.

Zusammenarbeit mit vielen Stellen

Die Hilfe sieht unterschiedlich aus, von der einmaligen Auskunft am Telefon bis zu Unterstützung bei Wohnungssuche oder Behördengängen. Vor allem hat sie ein Ziel: "Wie kann die Frau so gestärkt werden, dass sie selbst tut, was für sie gut ist", formuliert Praktikantin Linda Fath. "Wir zeigen Möglichkeiten auf", sagt Klein. Dazu arbeiten die Frauen mit vielen Stellen zusammen wie Frauennotwohnungen, Frauenschutzhaus, Polizei, Rechtsanwälte, Jobcenter, Gleichstellungsbeauftragte, Diakonie, Caritas und Schulsozialarbeit. "Dieses Netzwerk ist auch dank der Zeppelinstiftung im Bodenseekreis gut aufgestellt", sagt Vereinsvorsitzende Traudl Schlegel.

Nicht für alle gibt es ein Happy End

Trotzdem gibt es nicht für alle ein Happy End. "Aber ein happy Anfang ist schon etwas", sagt Noack: wenn bei einem Berg von Problemen wenigstens ein Weg sichtbar wird, wenn die Polizei ein Näherungsverbot für den gewalttätigen Partner ausspricht oder wenn eine Frau sich aus der Isolation traut und zu einem Familientreff geht.

Schicksale beschäftigen die Beraterinnen

Manche Schicksale setzen den Beraterinnen zu. "Vor allem sexuelle Gewalt hinterlässt so tiefe Spuren, da brauche ich schon mal ein Stück Kuchen", sagt Noack. Auch sorgt der Verein für professionelle Unterstützung. "Die Beraterinnen coachen sich gegenseitig und nehmen an Supervisionen teil", sagt Schlegel.

Lage für Beratungsstelle wichtig

Vor einem Jahr ist die Beratungsstelle in die Scheffelstraße in Friedrichshafen umgezogen. "Die Räume sind größer und heller, die Frauen fühlen sich wohl hier", sagt Fath. Schlegel ist die Lage wichtig: "Wir sind in einer Laufecke, hier kommen Leute auf dem Weg zum Bäcker oder zur Schule vorbei, gegenüber ist der Familientreff Insel", sagt sie. Auch "Laufkundschaft" ist willkommen. Für eine intensivere Beratung sollten Frauen einen Termin vereinbaren.

Frauen helfen Frauen Der Verein "Frauen helfen Frauen" berät und begleitet Frauen ab 18 Jahren in allen Lebenslagen kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym. Das kann am Telefon, per E-Mail oder im persönlichen Gespräch geschehen. Der Verein berät auf freiwilliger Basis und wenn nötig mit Dolmetscherinnen. Bei Bedarf besuchen die Beraterinnen rat- oder hilfesuchende Frauen oder treffen sich mit ihnen an einem neutralen Ort.

Der Verein existiert seit 1984, die Beratungsstelle seit 1989. Die Beratungsstelle in der Scheffelstraße 54 ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 17 bis 19 Uhr und Freitag von 12 bis 14 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist sie telefonisch unter 0 75 41/2 18 00 oder per E-Mail unter info@fhf-fn.de. Informationen im Internet:

http://www.fhf-fn.de

