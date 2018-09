Davon können andere Städte dieser Größenordnung nur träumen: Mit rund 130 Millionen Euro an Einnahmen kann Friedrichshafen 2018 wirtschaften – ohne die Mittel aus der Zeppelin-Stiftung, wohlgemerkt. Damit fließen in die Stadtkasse – auf dem Papier – zirka 18,7 Millionen Euro mehr als geplant. Selbst 2008, als die Rekordsumme von knapp 90 Millionen Euro an Gewerbesteuer im Stadtsäckel landete, stand in der Summe nicht mehr zur Verfügung. Unterm Strich bleibt für den städtischen Haushalt "nur" ein Plus von rund 7 Millionen Euro übrig. Die werden angesichts der geplanten Investitionen in den nächsten Jahren auch gebraucht, erklärte Marc Schuster, Abteilungsleiter in der Kämmerei, gestern den Gemeinderäten im Finanz- und Verwaltungsausschuss.

Der Grund für den unverhofften Geldsegen im Jahr 2018 ist der Gleiche wie vor zehn Jahren: Die Gewerbesteuer sprudelt. Das Rathaus rechnet aktuell mit 15 Millionen Euro mehr, die die Häfler Betriebe für 2018 voraussichtlich löhnen. Wobei nicht ausgeschlossen ist, dass sich der jetzt auf 60 Millionen Euro taxierte Betrag bis zum Jahresende auch im zweistelligen Millionenbereich noch mal ändern könnte. Allerdings kassiert das Land von den zusätzlichen 15 Millionen Euro 3 Millionen gleich wieder als Umlage ein.

Bild: Kerstan, Stefanie

Große Personalprobleme

Parallel dazu gibt das Rathaus auch weniger aus, was allerdings weniger positiv zu sehen ist. Denn allein 1,5 Millionen Euro im städtischen Haushalt und noch einmal 1,3 Millionen Euro im Stiftungshaushalt werden in diesem Jahr zwangsläufig eingespart, weil Personalstellen in der Verwaltung und in städtischen Betrieben gar nicht oder nur verzögert besetzt werden oder werden können. Ein Problem, das nach Aussage von Gerald Kratzert, Personalchef im Rathaus, auch in Friedrichshafen stark zunimmt. Der demografische Wandel schlage voll durch. "Die Entscheidung trifft heute der Bewerber, nicht der Anbieter", verdeutlichte Oberbürgermeister Andreas Brand den Personalnotstand in manchen Berufen. Demnach ist das Rathaus inzwischen bereit, "dort, wo die Not am größten ist", so der OB, beispielsweise über Tarif oder Prämien zu bezahlen, um Mitarbeiter zu gewinnen. In einer der nächsten Sitzungsrunden soll der Finanz- und Verwaltungsausschuss einen Überblick erhalten, was man noch plant, um freie Stellen zu besetzen.

Überhitzte Baukonjunktur

In einem ähnlichen Dilemma steckt die Stadt in Sachen Bauausgaben. Aufträge im Wert von rund 2,5 Millionen Euro können in diesem Jahr nicht abgearbeitet werden, weshalb das Geld im Topf bleibt. Ursache sei die überhitzte Baukonjunktur, erklärt OB Brand. Firmen können sich faktisch heraussuchen, welche Aufträge sie annehmen. Das treibt auch die Kosten nach oben. Aufträge verteuern sich teils um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier räche sich, meinte Brand, dass Rat und Verwaltung im vergangenen Jahr die anstehenden Bauprojekte nicht priorisiert hätten. "Wir haben uns zu viel vorgenommen", sagte er gestern.

In der Summe aus mehr Einnahmen und rund 3,5 Millionen Euro weniger Ausgaben rechnet das Rathaus aktuell mit 37,8 Millionen Euro, die in diesem Jahr für Investitionen der Stadt in den Vermögenshaushalt transferiert werden können. Das sind stolze 22,2 Millionen Euro mehr als ursprünglich eingeplant. Dadurch braucht die Stadt in diesem Jahr auch kein Geld aus der Rücklage mehr, um ihr Bauprogramm zu bezahlen. Ursprünglich sollten 11 Millionen Euro aus der Reserve abfließen. Neue Schulden wollte die Stadt 2018 ohnehin nicht machen. Unterm Strich steigt das Finanzpolster laut Rathaus zum Ende des Jahres auf 79 Millionen Euro an. 2021 allerdings ist davon kaum noch etwas übrig. Allein 42 Millionen Euro zahlt die Stadt für den Waggershauser Tunnel, der auf der neuen B 31 gerade gebaut wird.

Stiftung noch finanzstärker

Schwindelerregend sind die aktuellen Zahlen aus dem Haushalt der Zeppelin-Stiftung. Welche Kommune kann schon 192,5 Millionen Euro als "sonstige Finanzeinnahmen" deklarieren? Ursache dafür ist schlicht die Tatsache, dass die Stiftungsbetriebe vom Gewinn nach Steuern nun 18 Prozent als Dividende an die Stadt ausschütten müssen. So hatte es der Gemeinderat im Oktober 2017 beschlossen. Vorher hatte beispielsweise ZF jährlich 50 Millionen Euro überwiesen – unabhängig vom Gewinn. Laut Vorlage sind die 192,5 Millionen Euro bereits auf dem Konto der Stiftung. Rund die Hälfte dieser Summe – exakt 100 Millionen Euro – gehen als Kapitaleinlage an die gemeinnützige Ferdinand gGmbH. In dieser neu gegründeten Gesellschaft unterm Dach der Zeppelin-Stiftung werden Finanzmittel für schlechte Zeiten geparkt. OB Brand erklärte im Dezember 2017, dass im Lauf der Jahre hier bis zu einer Milliarde Euro aufs Konto sollen.

Aber auch die Zeppelin-Stiftung selbst mehrt ihr Finanzpolster. Die Rücklage steigt am Jahresende voraussichtlich auf etwa 125 Millionen Euro. Auch die Bauaufträge im Stiftungshaushalt können nicht wie geplant abgearbeitet werden. Eigentlich sollten in diesem Jahr rund 47 Millionen Euro verbaut werden. Bis zum Jahresende werden davon voraussichtlich nur knapp 15 Millionen Euro ausgegeben.

Das Offenburger Radhaus: Nach diesem Vorbild soll auch am Häfler Stadtbahnhof eine Radgarage entstehen. | Bild: Hans-Jürgen Heinzmann/Stadt Offenburg

2018 kein Radparkhaus Bereits im Oktober 2016 hatte der Gemeinderat die Idee eines Fahrrad-Parkhauses am Stadtbahnhof einstimmig befürwortet. Den Antrag stellte ein Jahr zuvor die Grünen-Fraktion. 2018 sollte das eigentlich gebaut werden. Doch daraus wird dieses Jahr noch nichts: In der Ratsvorlage für den Finanz- und Verwaltungsausschuss steht, dass es "erst später kommen wird". Damit müssen die geplanten Ausgaben von 2,7 Millionen Euro ins nächste Jahr verschoben werden. Auf Nachfrage von Mathilde Gombert (Grüne) erklärte OB Brand, dass aktuell der Standort final abgestimmt werde, dann komme das Projekt nochmal in die Gremien – noch in diesem Jahr. Das Parkhaus, das wie ein Hochregallager funktioniert und mehr als 100 Räder übereinander gestapelt aufbewahren kann, soll nach Offenburger Vorbild entstehen. Dort gibt es bereits seit 2013 ein Radhaus am ICE-Bahnhof, das vor allem von Pendlern genutzt wird. Eine Jahreskarte kostet hier 60 Euro. Wie das Nutzungskonzept für das Häfler Radhaus konkret aussehen soll, ist derzeit noch offen. Die Planung liegt beim Stadtwerk am See.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein