Vom 11. bis 13. Oktober gibt es kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt. Ein anderer Standort im Uferpark oder in der Innenstadt wurde dem Veranstalter aber von der Stadtverwaltung nicht genehmigt.

Für alle, die finden, dass in Friedrichshafen zu wenig los ist, ist das eine gute Nachricht: Am Wochenende vom 11. bis 13 Oktober gibt es erstmals in der Zeppelinstadt einen Street Food Markt. Der Uhldinger Unternehmer Markus Fetscher organisiert