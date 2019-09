von Eva-Maria Bast

Es ist ein großer, stattlicher Grabstein, der dem Besucher des Alten Friedhofs sofort auffällt. Seine Aufmachung lässt vermuten, dass hier ein besonderer Mann begraben liegt. Doch wie bedeutend Hermann Freiherr von Mittnacht tatsächlich war, wird erst bei einem Ausflug in die Geschichte des Königreichs Württemberg deutlich. Da taucht nämlich eben jener Hermann von Mittnacht in seiner Funktion als erster Ministerpräsident des Königreiches Württemberg auf.

Stark verwittert: Die Inschrift am Grabstein. | Bild: Bast, Eva-Maria (Extern)

„Schon bei der Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Jahre 1871 hatte von Mittnacht eine wichtige Rolle gespielt“, erläutert Hartmut Semmler, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stadtarchiv. Damals noch Präsident des Geheimen Rats und Vorsitzender im Ministerrat, habe von Mittnacht zäh verhandelt und Württemberg wichtige Reservatsrechte gesichert, bevor es dem im Entstehen begriffenen Deutschen Reich beitrat. 1873 wurde Mittnacht zunächst Außenminister und 1876 erster Ministerpräsident des Königreichs Württemberg, erzählt der Archivar. Von Mittnacht habe sowohl königstreu und im Sinne von König Karl und Königin Olga darauf geachtet, eine föderale Struktur im Reich zu wahren als auch eine enge Beziehung zu Reichskanzler Bismarck unterhalten.

Friedrichshafen Wandeln auf politischen Spuren: Woher die Salzgasse ihren Namen hat Das könnte Sie auch interessieren

In der Literatur wird die Beziehung zwischen Mittnacht und Bismarck mitunter sogar als „Seelenverwandtschaft“ bezeichnet. Das Landesarchiv bescheinigt von Mittnacht, „während seiner gesamten Regierungszeit der eigentlich starke Mann des Königreichs zu sein und es somit auf den Weg einer parlamentarischen Monarchie“ gebracht zu haben. Seinen Ruhestand verbrachte der Jurist und Politiker mit seiner Familie in Friedrichshafen, wo er wohlgelitten war und regelrecht verehrt wurde. An seiner Beerdigung nahmen unzählige Menschen teil, der König selbst reiste an. Der Evangelische Kirchenbote schrieb im Mai 1909 anlässlich seines Todes: „Sogar unser in Ehrfurcht geliebter König hat ‚die Leiche seines treuen und verdienten Dieners zur Ruhe‘ geleitet.“ Nur der Grabstein erzählt heute noch davon, dass der Mann, der bei der Gründung des Deutschen Reichs eine solch wichtige Rolle spielte, in Friedrichshafen seine letzte Ruhe fand.