von Thomas Kapitel

Wenn Mütter mit ihren Kindern das Wasser zum Trinken teilen, ist das ein zutiefst empathischer Akt. Wenn sie dies auf dem Ölberg in Jerusalem tun und aus drei Religionen kommen, potenziert sich der Symbolgehalt: Bärbel Starz hat Christinnen, Jüdinnen und Palästinenserinnen beim Wasserteilen auf dem höchsten Berg Jerusalems fotografiert. Sie hat sie lediglich gefragt, ob das für sie in Ordnung sei und sie dann machen lassen. Nichts ist gestellt. Die Fotos vom Wasserteilen sind für Bärbel Starz ein tief berührendes Zeugnis davon, dass Menschen den Frieden nicht nur wollen, sondern dass er in ihnen lebt und befreit werden will: „Wasser verbindet und trennt, Wasser fließt und kann Dinge einfrieren“, sagt Bärbel Starz: „Frauen, die das Wasser teilen, wollen auch die Hand zum Frieden reichen.“ Der Ölberg sei zudem ein wundervoller Ort: „So habe ich mir immer den Garten Gethsemane vorgestellt.“

Friedensbotschaften aus Jerusalem: Eine Mutter, die auf dem Ölberg das Wasser teilt. | Bild: Edmund Moehrle

Neun Meter hoch, Stacheldraht

Etwas geplanter sind die Fotos von der Beton-Grenzmauer entstanden, die Israel von der West Bank, Jerusalem von Bethlehem trennt. Neun Meter hoch, Stacheldraht. Ein weiß gekleidetes Mädchen tanzt, mit Engelsflügeln kostümiert, zwischen Grenzmauer, Touristen und Soldate. Ein Flüchtlingsjunge lässt die Flügel hängen.

Die Engel-Bilder werden in der Villa Lindenhof auf einem großformatigen Aluminium-Kubus zu sehen sein, vier Meter hoch und breit, mit Ausschnitten, durch die man gehen oder den Kopf strecken kann. Innen ist der Kubus weiß, Schwarzlicht wirft gelbe Schatten, eigens komponierte Musik mit Wasser- und Walgeräuschen erklingt. So lässt sich im Lichtkubus mit seinen geschnittenen „Wunden“ der Friedensgedanke in eine individuelle geistig-körperliche Bewegung verwandeln.

Kind mit Flügeln an der Mauer. | Bild: Edmund Moehrle

Dritte Säule der Ausstellung ist die faszinierende Schönheit des Landes – als Symbol ein Ölbaum, der in einem trockenen Wadi wächst. Die Bilder werden zumeist in großformatigen Projektionen gezeigt.

Charme von Rolleiflex

Über Foto-Technik spricht Bärbel Starz nicht gerne. Sie arbeitet digital und ihre Bilder haben dennoch den ruhigen Charme von Rolleiflex-Klassikern: quadratisches Format, Normalobjektiv. Quadratisch deshalb, weil es ausgleichend wirkt: Keine Seite ist länger als die andere. Sie nimmt die Bilder so, wie sie aus der Kamera kommen: unbearbeitet.

Die Bilderserien entstanden bei einem längeren Aufenthalt in Israel und Palästina. Wie sehr Bärbel Starz damit den Nerv der Menschen in der Region getroffen hat, zeigt ein begeistertes Grußwort des Baseler Rabbiners Tovia Ben-Chorin. Er wird zur Vernissage am 12. August um 18 Uhr sprechen – eine Woche, bevor die hochrangigen Vertreter der Weltreligionen von Bundespräsident und Schirmherr Frank-Walter Steinmeier zur viertägigen Konferenz in Lindau begrüßt werden.