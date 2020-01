von Lena Reiner

Yvonne Stoimenov seufzt, als sie auf das Thema angesprochen wird. Zweieinhalb Mülleimer voller Kassenbons haben sich heute schon in der Filiale der Bäckerei Ulmer am Bodenseecenter angesammelt. Dabei sind es noch sechs Stunden bis Feierabend. „Niemand will die Belege, unsere Kunden verstehen das nicht“, sagt sie. Die Bonpflicht hält sie für Papierverschwendung. Eine Kollegin ergänzt: „Und dann ist das Thermopapier auch noch Restmüll.“

Dieses Thermopapier ist genauso lichtstabil wie das herkömmliche, aber ökologisch hergestellt, sodass es im normalen Altpapier entsorgt werden darf. | Bild: Lena Reiner

Fünf Gehminuten entfernt verwendet der Bioladen „GreenBox“ ökologisches Thermopapier, das als normales Altpapier entsorgt werden darf. „Das ist allerdings viermal so teuer“, verrät Bioladenchefin Sabine Bold und ihr Partner Peter Rothe ergänzt: „Kontrolle ist gut und wichtig. Denn sonst ist der Ehrliche immer der Dumme. Nur halte ich es für den falschen Weg, dass dafür quasi täglich ein Baum gefällt werden muss.“

Bioladenchef: Bonpflicht belastet Beziehung zum Kunden

Außerdem ist der Bioladenchef, der auch ein biologisches Bistro in der Innenstadt betreibt, davon überzeugt, dass die Bonpflicht noch eine andere Nebenwirkung habe: Sie belaste die Beziehung zum Kunden. „Es ist Aufgabe des Staates zu kontrollieren, dass alle ihre Steuern bezahlen“, betont er.

Peter Rothe ärgert sich über die Papierverschwendung, freut sich aber auch, dass die breite Öffentlichkeit über ein konkretes ökologisches Thema diskutiert. | Bild: Lena Reiner

Diese Aufgabe könne nicht indirekt durch die Bonpflicht zur Verantwortung der Kunden erklärt werden. Mehr Fairness im Einzelhandel und besonders der Gastronomie wünschen sich die beiden gleichzeitig absolut und hoffen auf eine alternative Lösung: „Wir müssen viel zu oft erklären, wieso unser Mittagessen vergleichsweise teuer ist. Wir arbeiten ehrlich und können so nur ein wenig mehr als den Mindestlohn zahlen, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen. Und trotzdem sind unsere Preise höher als bei der Konkurrenz ums Eck.“

Anwalt: „Regeln müssen für alle gleich gelten“

Zu normal sei es in der Gastronomie, durch Unehrlichkeit die Preise niedriger zu halten. Das bekräftigt auch Reinhard Klumpp, der von der Gesetzesänderung gleich doppelt betroffen ist: Als Steuerfachanwalt ist er in Ravensburg tätig und als Geschäftsführer der Culina OHG betreibt er unter anderem „‘s Wirtshaus“ an der Häfler Uferpromenade.

„Wer gegen die Bonpflicht ist, muss auch gegen Blitzer sein“, findet Anwalt und Gastronom Reinhard Klumpp. Beides Kontrollsystemseiene, ohne die Regeln missachtet würden. | Bild: Lena Reiner

„Als Anwalt finde ich es nicht in Ordnung, dass immer nur Einzelne herausgezogen und bestraft wurden“, sagt er. Regeln müssten für alle gleich gelten und dementsprechend konsequent durchgesetzt werden. „Man muss es klar sagen: Wäre das Restaurant hier nicht an der Promenade, wäre es längst pleite“, spricht er aus seiner gastronomischen Erfahrung.

Die Rechtslage Die „Bonpflicht„, im Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen als Belegausgabepflicht festgeschrieben, wurde am 22. Dezember 2016 beschlossen und trat am 1. Januar 2020 in Kraft. Für jeden Einkauf muss ein Beleg an den Kunden ausgegeben werden. Die Ausgabe kann in Papierform oder elektronisch erfolgen, das Gesetz ist bewusst „technologie-neutral“ gefasst. Die Ausgabe muss „in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang“, also direkt nach dem Kauf erfolgen. Ausnahmen sind in Härtefällen möglich.

Eine ehrliche Kalkulation führe zu Preisen, die die meisten Gäste in einer weniger exklusiven Lage für übertrieben halten würden. Steuerhinterziehung hält der Experte für die Regel und nicht die Ausnahme in der Gastronomie. In Folge sei auch Schwarzarbeit üblich, durch die Unterschlagung von Sozialabgaben werde zusätzlich gespart: „Während man beim Einkaufswert durch Verhandlungsgeschick bei einem Essen vielleicht 40 Cent sparen kann, kann man beim selben Essen vier Euro mehr in der Kasse behalten, wenn man den Staat betrügt.“

Bonpflicht als „wichtiger Kontrollmechanismus“

Das große Ausmaß an Gesetzesbrüchen in der Branche führt der Experte auf die lückenhaften Kontrollen zurück. „Es ist menschlich, dass man Regeln bricht, wenn sie nicht konsequent durchgesetzt werden“, sagt er. Man müsse nur schauen, wie schnell da gefahren werde, wo keine „Blitzer“ stünden. Die Bonpflicht entspreche hier sozusagen dem „Blitzer“, sie sei ein wichtiger Kontrollmechanismus. Manipuliere jemand per Software den Umsatz der Kasse nachträglich, könne durch einen Abgleich mit den Bons der Betrug bewiesen werden.

Martina Kraus schätzt, dass etwa die Hälfte der Kunden den Kassenbeleg tatsächlich mitnehmen, zur Weihnachtszeit seien es sogar mehr. | Bild: Lena Reiner

Auch Martina Kraus von der Buchhandlung Ravensbuch ärgert sich nicht über die Bonpflicht: „Für uns hat sich eigentlich nichts geändert.“ Es gebe zwar die Option an der Kasse, den Bonausdruck an- oder abzuwählen, doch davon hätte die Mehrheit der Kunden nie Gebrauch gemacht.

Buchhändlerin: Hälfte der Kunden lässt Belag liegen

Gerade zu Weihnachten wollten viele einen Beleg, falls das Geschenk doch keinen Gefallen finde. „Etwa die Hälfte der Leute lässt den Beleg liegen“, schätzt sie. Dass dadurch Papierberge entstünden, solche Bilder halte sie allerdings für übertrieben. Schon vor Einführung der Bonpflicht hätten Kunden die Belege oft doch nicht mitgenommen, im Mülleimer zeichne sich daher kein gewaltiger Unterschied ab.

Und Monika Vowinkel in der Metzgerei nebenan sagt: „Hier ist alles wie immer. Unsere Kasse druckt die Belege sowieso immer aus. Das ist schon so, seit ich hier arbeite.“ Seit 18 Jahren steht sie hier hinter der Theke und wundert sich eher, dass manche Kunden den Beleg liegen lassen: „Ich selbst nehme den als Kundin immer mit, falls mal etwas falsch berechnet wurde und dass ich weiß, wo ich wie viel Geld ausgegeben habe.“

Für Monika Vowinkel hat sich durch die Gesetzesänderung nichts verändert. | Bild: Lena Reiner

Marita Witan von Leder Meid bringt ein weiteres Argument ins Spiel: „Bei uns wollen alle Kunden den Beleg, da sie nur so Garantieansprüche geltend machen können.“

„Bei mir hat in all den Jahrzehnten noch niemand den Beleg abgelehnt.“Marita Witan, Geschäftsführung Leder Meid | Bild: Lena Reiner

Einen Händler, der elektronische Belege nutzt, konnte der SÜDKURIER in der Innenstadt Friedrichshafens bislang nicht auffinden.